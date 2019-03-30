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      Всех крымских татар, задержанных во время массовых обысков, вывезли в Россию, – адвокат

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      Обыски в Крыму
      Обыски в Крыму / Соцсети

      Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ.

      Вероятно, что задержанных повезли в Ростов-на-Дону, об этом правозащитник написал на своей странице в Facebook.

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      Накануне член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель написала, что у задержанных в Крыму осталось на полуострове 55 детей.

      В сети также опубликовали фото, на которых дети просят освободить арестованных родителей.

      "Мы – мирные мусульмане, а не террористы", – объясняют они.

      Что известно о задержании крымских татар?27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которую в России считают экстремистской.

      Задержали 23 человека, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых. Оккупационный суд вынес решение арестовать всех до 15 мая.

      29 марта российские силовики задержали 24 крымскотатарского активиста, Эдема Ячикова, которого арестовали заочно. Пока его местонахождение неизвестно.

      Украинский омбудсмен Людмила Денисова предположила, что крымчан могли увезти даже в Москву.

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
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