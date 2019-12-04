Смогут ли россияне получить украинскую землю: интервью с министром Миловановым

О земельной реформе и продаже земли иностранцам – читайте в первой части интервью 24 канала с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановим.

Почему важна земельная реформа

Почему важно провести земельную реформу?

Вопрос земли, наверное, один из самых главных в Украине. Мы, как общество, длительное время откладывали его. Уже 18 лет в стране существует мораторий на продажу земли. Когда украинцы поймут, почему важно отменить мораторий, тогда можно говорить о путях решения этого вопроса. Я был в Виннице на земельном форуме. Участие в обсуждении принимали фермеры и владельцы земли. Некоторые из них были довольно эмоциональные.

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Например, один фермер рассказал о том, как он 16 лет назад взял заброшенную землю. Он привел ее в порядок, построил дорогу к ней и начал работать на этой земле. Сегодня он является фермером, который выращивает зерно и сдает его на экспорт. Но он не является владельцем. И сейчас очень возмущается из-за этих изменений, мол, ему придется выкупать эти земли. Я считаю, что проблема в том, что 16 лет назад он не имел права ее купить и быть полноценным владельцем. Таких историй много.

В экономической науке есть термин, обозначающий случаи, когда человек сделал инвестиции, он не может забрать их обратно. Вдруг ему говорят, что цена изменилась. Это искажает бизнес, делает его невозможным. Поэтому, когда отсутствует собственность на землю у того, кто на ней работает, всегда есть опасность того, что землю у него заберут или государство, или владелец. Это не дает возможность развиваться.



Тимофей Милованов, 24 канал

Агроотрасль является очень успешной в Украине и растет с каждым годом. Но даже сегодня, когда у нас есть рекордное количество урожаев, мы знаем, что у нас недостаточный уровень инфраструктуры и инвестиций. Если сравнить Украину и Польшу, то видим, что добавленная стоимость на гектар у нас вдвое меньше. А, сравнивая с Францией – в 5 раз меньше.

Мы стремимся, чтобы агроотрасль была еще успешнее. Для этого нужны инвестиции. Нужно, чтобы люди, которые делают инвестиции, чтобы фермеры были уверены, что инвестиции в них не забрали. Это проблема развития Украины.

Нам нужно, чтобы в Украине были дешевые и длинные деньги для развития инвестиций. Для того, чтобы человек смог построить свой завод или открыть ферму, взяв кредит, если он не имеет денег.

Относительно кредитов. Аграрии жалуются, что они не смогут купить землю, потому что им не будет хватать денег.

Люди боятся, что их обманут, что будет передел собственности земли. Фермеры боятся, что у них отберут землю, а холдинги, что у них отберут землю фермеры. Люди, которые являются собственниками земли боятся, что их заставят продавать землю или же отберут ее за бесценок. Все всех боятся и никто не доверяет государству в том, что оно даст деньги тем, у кого их нет, чтобы они могли выкупить эти земли.

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А когда начинаешь говорить один на один с человеком, то он признается, что готов платить за землю больше, готов ее покупать, но под нормальный процент. Потому сейчас так и происходит, что кто-то платит за аренду земли уже по 20 лет, но никакой собственности над ней они не имеют.

Мы выделили деньги – 4 миллиарда гривен – на компенсацию процентной ставки, в 2020 году. А через год мы планируем гораздо больше выделить. Если этого будет недостаточно, мы выделим еще.



Министр Милованов

Мы хотим, чтобы у того, кто работает на земле, была возможность стать владельцем – если он является арендатором сегодня. Для этого мы предоставим два инструмента. Первое – страхование кредитов. Это мы будем банкам страховать, чтобы они имели возможность выдавать, если даже не доверяют (например, если у человека кредитной истории нет, потому что он где-то работал с наличными).

Мы будем компенсировать банкам процентную ставку, чтобы человек платил маленькую ставку. В идеале ситуация должна быть такая: для человека, который является фермером и работает на земле, почти ничего не изменилось бы. Он сегодня платит аренду – окей – он будет платить не аренду, а процент банка, однако будет собственником.

Какой это может быть процент?

Мы планируем примерно, что это будет 5%. Я говорил, что это даже может быть и 3%, может 6% – в целом около 5% в гривнах. Это будет приблизительный процент инфляции. Потому что знаете, если инфляция 5% и процент за кредит 5%, то по сути ничего не теряете.

Продажа земли иностранцам

Есть такое утверждение, чтобы эта земля была дороже, то нужно, чтобы иностранцы могли зайти в Украину и купить эту землю. Это так или нет?

Какова роль иностранцев? Во-первых, многие иностранцы уже в Украине работают. Они уже обрабатывают землю и инвестируют в нее. Они это делают через аренду. Во-вторых, большинство людей в Украине против продажи земли иностранцам. Поэтому у нас есть такая проблема или такое задание: защитить инвестиции тех людей, которые работают в Украине, создают рабочие места. И одновременно исполнить желания людей, чтобы земля не продавалась иностранцам.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

То есть ее не будут продавать иностранцам? Или этот вопрос на референдуме будут решать?

Это вопрос на референдум. Мое мнение, что нужно, чтобы общины или области решали сами. Возможно, есть общины, которые хотят продавать (землю иностранцам – 24 канал), кто-то не хочет.

Есть много иностранцев, которые не настоящие иностранцы. У нас есть агрокомпании, владельцы которых на Кипре. Но это украинцы, которые владеют компаниями на Кипре. И вот они также не могут сейчас покупать землю. Поэтому на самом деле в вопросе земли там нет простого ответа.

Важно. В законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар-иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

Если, например, украинцы согласятся продавать землю иностранцам, сколько в одни руки будут давать этой земле?

Вся украинская экономика концентрированная. Это очень плохо. Конкуренция очень важна для того, чтобы была борьба, чтобы и цены были ниже, и инвестиции. Здесь вопрос в том, какая должна быть концентрация. Тут больше вопрос, что должно сделать государство, чтобы защитить инвестиции и привлечь. Потому что такие ограничения нам делают иностранные инвестиции сложнее.

Даже в Украине есть вопрос: сколько украинец на одни руки может получить земли? Пол процента это очень много, потому что это 200 тысяч гектаров.

200 тысяч гектаров – таких ферм очень мало в мире. Но в Украине есть и они также имеют положительный эффект на экономику. В целом эти большие холдинги имеют только, кажется, 15 % всей земли. У нас просто 43 миллиона гектаров земли.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канал

Чтобы в результате этой реформы не произошло, что сегодня кто-то обрабатывает 100 гектаров и у него все отобрали кто-то обрабатывает 200 тысяч гектаров и у него отобрали половину. Это будет плохо, я думаю. Поэтому вопрос концентрации зависит от того, сколько будут покупать и продавать. Если люди будут продавать и покупать мало, то можно ограничивать концентрацию.

Вариантов есть два. Или концентрацию ограничить до 100 тысяч гектаров или может 50 тысяч гектаров, чтобы все равно была возможность обработать большой объем. Если это нельзя сделать и мы решим, что концентрация должна быть меньше, то общество и депутаты должны решить, каким образом надо защитить тех, кто сдает сегодня в аренду.

По вашим словам, чтобы россияне не могли получить украинскую землю, этим вопросом должна заниматься, в частности, СБУ.

Да. Но не только она, СНБО также, например. До 2017 года, кажется, у нас был один холдинг, владельцами или бенефициарами которого были на самом деле русские. 200 тысяч гектаров они обрабатывали. Настоящая опасность заключается не обязательно в том, что кто-то обрабатывает землю. А в том, что другие страны могут выкупить землю у границы или у критических учреждений – военных или инфраструктуры. Нужно знать, кто является настоящим владельцем. За этим нужно следить. Мы сейчас предложили законопроект о мониторинге инвестиций. Потому что этот вопрос возникает не только относительно земли.

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Мы можем и должны думать, что возможно какие-то другие страны, не обязательно Россия или наши соседи, а какие-то другие, которые могут пытаться создавать проблемы для национальной безопасности в Украине.

Это означает, что государство имеет право мониторить, кто делает инвестицию в Украину, и оценивать с помощью всех правоохранительных органов, включая спецслужбы, кто является настоящим владельцем, какие истинные желания тех людей, которые инвестируют. И при необходимости отказывать в этих инвестициях или даже отменять их. Мы должны смотреть в Госгеокадастре, кто является владельцем. Чтобы знать, какие группы владеют землей. Мы должны также составить внутреннюю карту той земли, которая не может быть приватизирована.

Что известно про законопроект о рынке земли?

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.



В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Смотрите полное интервью Тимофея Милованова: