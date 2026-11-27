Международная группа экспертов обнародовала выводы о причинах Смоленской катастрофы, произошедшей в апреле 2010 года. Специалисты установили, что трагедию вызвал ряд ошибок во время захода самолета Ту-154М на посадку, а также указали на возможные сопутствующие факторы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак со ссылкой на отчет для Polsat News.

Что стало причиной Смоленской катастрофы?

Самолет Ту-154М начал окончательный заход на посадку слишком поздно, из-за чего снижался быстрее, чем должен был: вместо примерно 5 метров в секунду – от 7 до 9 метров.

Кроме того, экипаж получал неверные данные о фактической высоте самолета. Примерно за минуту до катастрофы изменили настройки одного из высотомеров, из-за чего тот показывал высоту примерно на 150 метров больше реальной.

Эксперты подчеркнули, что самолет продолжал снижаться ниже 120 метров, хотя пилоты не видели взлетно-посадочной полосы. В таких погодных условиях экипаж должен был прервать посадку и вновь набрать высоту.

Также примерно за 20 секунд до столкновения с землей сработала сигнализация самого высокого уровня, предупреждавшая об опасном приближении к земле. Однако решение прервать посадку было принято слишком поздно.

Помимо ошибок экипажа, международные эксперты выявили четыре обстоятельства, которые могли способствовать трагедии:

Действия российских авиадиспетчеров . Они неоднократно уверяли экипаж, что самолет находится на правильном курсе и высоте, хотя эти данные были недостоверными. Диспетчеры также не приказали прервать посадку вовремя.

. Они неоднократно уверяли экипаж, что самолет находится на правильном курсе и высоте, хотя эти данные были недостоверными. Диспетчеры также не приказали прервать посадку вовремя. Проблемы с организацией полета . В 36-м Специальном полку транспортной авиации, ответственном за рейс, эксперты выявили недофинансирование, недостаточную подготовку и нехватку персонала.

. В 36-м Специальном полку транспортной авиации, ответственном за рейс, эксперты выявили недофинансирование, недостаточную подготовку и нехватку персонала. Выбор аэродрома . Аэродром "Смоленск-Северный" не располагал системой точного наведения, поэтому пилоты были вынуждены самостоятельно контролировать высоту во время посадки.

. Аэродром "Смоленск-Северный" не располагал системой точного наведения, поэтому пилоты были вынуждены самостоятельно контролировать высоту во время посадки. Ситуация в кабине пилотов. В последние минуты полета туда заходило постороннее лицо и вело разговоры, не связанные с посадкой, что могло отвлекать экипаж.

Международная группа экспертов исключила взрыв как причину Смоленской катастрофы. На записях бортовых самописцев не обнаружили звуков, которые соответствовали бы взрыву, а характер повреждений самолета свидетельствовал о столкновении с препятствиями и последующем ударе о землю.

Международную группу экспертов Национальная прокуратура Польши сформировала в 2019 году. Ее задачей было комплексно исследовать обстоятельства, причины и ход катастрофы.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет " Самолет Ту-154М разбился возле аэродрома "Северный" " разбился под Смоленском. Погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, высокопоставленные военные командиры и бывший президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.