Смоленская катастрофа: польская комиссия покинула место осмотра обломков самолета Качиньского

Польские следователи завершили осмотр обломков разбитого самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского на аэродроме "Северный" в Смоленске.

Об этом сообщает RMF24.

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Так, эксперты из Польши работали над осмотром обломков 5 дней. Они проверяли структурные элементы самолета экс-президента Польши.

Следственный комитет Российской Федерации сообщает, что работы велись в сотрудничестве с российскими следователями. Также российская сторона предоставила польской оборудование, благодаря которому удалось сделать сферические фотографии деталей.

Осмотр частей самолета проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Напомним, 3 сентября на аэродроме "Северный" в Смоленске польские эксперты с российскими представителями начали совместный осмотр обломков разбитого самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.

Что такое Смоленская катастрофа?

10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа. Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.