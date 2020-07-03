Депутаты поддержали отставку главы НБУ Якова Смолия. 3 июля он выступил в Верховной Раде перед голосованием. В частности, рассказал, почему уходит с должности. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что своей речью Смолий убедил, что на него действительно было совершено политическое давление.

Він дуже чітко сказав щодо тиску стосовно емісії, друку грошей для досягнення певних результатів, для перекриття дефіциту бюджету, який на цей рік запланований в розмірі понад 300 мільярдів гривень. На думку Ярослава Юрчишина, Яків Смолій прийшов у парламент за підтримкою. Таку думку політик висловив у програмі "Є питання" на 24 каналі.

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"Коли немає підтримки ні від президента, ні від прем’єра, і коли сьогодні зал не підтримав його. Смолій не отримав підтримки" – додав Ярослав Юрчишин. І зауважив, що на Смолія, справді, здійснювався тиск, і він був дуже чітко артикульований.

Коли президент не захищає Національний банк, і не говорить: "Хлопці, ви робите правильно". А на нарадах розповідає, що потрібно розібратися з банківською системою. Приклад банального тиску,

– прокоментував депутат.

На думку нардепа, Яків Смолій, пишучи заяву на відставку, розраховував почути, як парламент оцінює потребу незалежності Національного банку. І зараз він чітко зрозумів, що більшість у парламенті не цінує таку незалежність. Та, фактично, просто хоче, щоб Нацбанк був ще одним знаряддям у руках монобільшості.

Як відреагують міжнародні партнери на зміну керівника НБУ

Ярослав Юрчишин зазначив, що НБУ є одним з підписантів ключових документів. Зокрема, співпраці з МВФ. Так само може бути стороною договорів з Європейським банком реконструкції та розвитку. Тому Україні критично треба оперативно обрати нового керівника Нацбанку.

Також він відзначив, що міжнародні партнери зараз в очікуванні. Вони не дуже розуміють, чому при величезній кількості викликів, які стоять перед Україною, зміна відбувається саме в тій сфері, яка для міжнародників завжди була ознакою стабільності і реформованості.

Зверніть увагу. Українську реформу банківської системи визнано однією з найкращих. Україну ставили в приклад Італії за системою виведення банків, які, фактично, виконували функції обнальних структур для олігархів.

За словами нардепа від фракції "Голос" зараз Україна демонструє незадоволення роботою системи. Тому що після зустрічі з президентом голова НБУ пише заяву і говорить про політичний тиск.

Дуже залежить, хто буде наступником Якова Смолія:

Чи це буде людина з досвідом у банківській сфері, яка не асоціюється з жодною фінансново-промисловою групою. Тобто, не є ставлеником олігархів;

яка має можливість бути незалежною від президентської гілки влади;

яка не буде "на побігеньках" у виконавчої гілки влади, тобто, в прем'єра;

яка буде підзвітна в межах закону, зокрема, і парламенту. Але водночас буде чітко відстоювати ті показники, які погодили в міжнародних договорах.

"Питання не в прізвищі, а в тому наскільки людина, яка буде наступником пана Смолія, матиме цю незалежність", – розповів Ярослав Юрчишин.

Що відомо про відставку очільника Нацбанку

Глава Національного банку України Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. Раніше він заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.

3 липня Верховна Рада підтримала відставку Якова Смолія. Обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.

На відставку глави Національного банку негативно відреагували світові економісти та банкіри. Зокрема, представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України.

МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.

Зараз серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.

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