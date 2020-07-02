Послы страны "Большой семерки" выразили свое мнение относительно отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Свое заявление по этому поводу они опубликовали в Твиттере. В ней независимый Нацбанк называют "фундаментальным достижением для Украины".

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Послы G7 также отмечаются три главных достижения НБУ:

уменьшение коррупции,

содействие росту,

спасение обанкротившегося банковского сектора.

"Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – говорится в заявлении.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

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