Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
Послы страны "Большой семерки" выразили свое мнение относительно отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
Свое заявление по этому поводу они опубликовали в Твиттере. В ней независимый Нацбанк называют "фундаментальным достижением для Украины".
К слову Яков Смолий подал в отставку: факты оглаве НБУ
Послы G7 также отмечаются три главных достижения НБУ:
- уменьшение коррупции,
- содействие росту,
- спасение обанкротившегося банковского сектора.
"Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – говорится в заявлении.
Отставка Смолия с должности главы НБУ: главное
- Яков Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной он назвал систематическое политическое давление, которое усилилось на НБУ в последнее время.
- В Офисе Президента на такие слова заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. И заверили, что обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом.
- Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с МВФ. Нардеп выразил мнение, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет выполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.