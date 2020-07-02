Посли країн G7 відреагували на відставку голови НБУ Смолія
Посли країни "Великої сімки" висловили свою думку щодо відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
Свою заяву з цього приводу вони опублікували у твіттері. В ній незалежний Нацбанк називають "фундаментальним досягненням для України".
До слова Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ
Посли G7 також відзначаються три головні досягнення НБУ:
- зменшення корупції,
- сприяння зростанню,
- порятунок збанкрутілого банківського сектору.
"Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", – йдеться в заяві.
Відставка Смолія з посади голови НБУ: головне
- Яків Смолій подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною він назвав систематичний політичний тиск, який посилився на НБУ останнім часом.
- В Офісі Президента на такі слова заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності. І запевнили, що забезпечення незалежності НБУ є безумовним пріоритетом.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.