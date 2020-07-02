Посли країни "Великої сімки" висловили свою думку щодо відставки голови Національного банку України Якова Смолія.

Свою заяву з цього приводу вони опублікували у твіттері. В ній незалежний Нацбанк називають "фундаментальним досягненням для України".

До слова Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ

Посли G7 також відзначаються три головні досягнення НБУ:

зменшення корупції,

сприяння зростанню,

порятунок збанкрутілого банківського сектору.

"Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", – йдеться в заяві.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Відставка Смолія з посади голови НБУ: головне