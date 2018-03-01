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Смолий сделает учетную ставку 5% годовых вместо нынешних 17%, – банкир

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1 марта учетная ставка выросла до 17% годовых
1 марта учетная ставка выросла до 17% годовых / 24 канал

Как только Яков Смолий станет главой Национального банка Украины, а не исполняющим обязанности, то сделает учетную ставку 5% годовых, а ВВП – не менее 10%.

Такое заявление сделал банкир, экс-заместитель главы НБУ Ярослав Солтис на пресс-конференции в Голос.uа.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Судьба Нацбанка: как повлияет назначение нового главы на банковскую систему Украины

По его мнению, Смолий на должности заместителя главы Нацбанка с 2014-го по 2017 год не смог улучшить банковскую систему Украины, потому что был подконтрольным и выполнял указания высшего руководства государства.

Солтис оценивает Смолия как профессионала, который разбирается в банковской сфере. Вот только в предыдущие годы руки ему связывала ограниченность полномочий. А получит власть – страна начнет развиваться. И не просто, а быстрыми темпами.

Как только он станет главой, а не исполняющим обязанности, то перестанет быть зависимым от всех, включая Президента. И тогда, имея знания и опыт, сможет стать настоящим главой, если имеет совесть. И сделает учетную ставку 3%, или 5%. Тогда Украина быстрыми темпами будет развиваться, а ВВП будет не менее 10% ,
– сказал Солтис.

Учетная ставка Национального банка является важным инструментом денежно-кредитной политики. Повышение уровня учетной ставки ведет к удорожанию кредитов центрального банка для коммерческих банков. В этом случае коммерческие банки будут стремиться компенсировать свои потери, вызванные ростом учетной ставки, то есть удорожанием кредита путем повышения ставок по кредитам, которые они предоставляют субъектам экономики (заемщикам).

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Кто такой Яков Смолий? С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя НБУ.

С 1994 по 2005 год работал в Банке "Аваль", был совладельцем банка, который в 2005 году был продан австрийской банковской группе Raiffeisen.

В 2014-м его назначили заместителем главы НБУ Степана Кубива. Оставался он там также и при Валерии Гонтаревой.

За 2017 год задекларировал свыше 15 миллионов гривен доходов. В собственности Смолия: жилой дом площадью более 400 квадратных метров, квартира, дача, земельные участки и офисы, а также 4 автомобиля.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ Банки Отставка Гонтаревой Яков Смолий
Источник: 24 канал
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