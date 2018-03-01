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Смолій зробить облікову ставку 5% річних замість нинішньої 17%, – банкір

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1 березня облікова ставка зросла до 17% річних
1 березня облікова ставка зросла до 17% річних / 24 канал

Як тільки Яків Смолій стане головою Національного банку України, а не виконувачем обов'язків, то зробить облікову ставку 5% річних, а ВВП – не менше 10%.

Таку заяву зробив банкір, екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтис на прес-конференції в Голос.ua.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Доля Нацбанку: як вплине призначення нового голови на банківську систему України

На його думку, Смолій на посаді заступника голови Нацбанку з 2014-го по 2017 рік не зміг покращити банківську систему України, бо був підконтрольним і виконував вказівки вищого керівництва держави.

Солтис оцінює Смолія як професіонала, який знається на банківській сфері. От тільки попередні роки руки йому зв'язувала обмеженість повноважень. А отримає владу – країна почне розвиватись. І не просто, а швидкими темпами.

Як тільки він стане головою, а не виконувачем обов'язків, то перестане бути залежним від усіх, включаючи Президента. І тоді маючи знання і досвід зможе стати справжнім головою, якщо має совість. І зробить облікову ставку 3, або 5%. Тоді Україна швидкими темпами буде розвиватись, а ВВП буде не менше 10% ,
– сказав Солтис.

Облікова ставка Національного банку є важливим інструментом грошово-кредитної політики. Підвищення рівня облікової ставки веде до подорожчання кредитів центрального банку для комерційних банків. У цьому випадку комерційні банки прагнутимуть компенсувати свої втрати, викликані зростанням облікової ставки, тобто подорожчанням кредиту, шляхом підвищення ставок за кредитами, яких вони надають суб’єктам економіки (позичальникам).

Читайте також: Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ

Хто такий Яків Смолій? З 11 травня 2017 року виконує обов'язки керівника НБУ.

З 1994 по 2005 рік працював у Банку "Аваль", був співвласником банку, який у 2005 році було продано австрійській банківській групі Raiffeisen.

У 2014-му його призначили заступником голови НБУ Степана Кубіва. Лишався він там також і при Валерії Гонтаревій.

За 2017 рік задекларував понад 15 мільйонів гривень доходів. У власності Смолія: житловий будинок площею понад 400 квадратних метрів, квартира, дача, земельні ділянки та офіси, а також 4 автомобілі.

Теги: Новини України Гроші НБУ Банки Відставка Гонтаревої Яків Смолій
Джерело: 24 канал
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