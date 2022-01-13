Глава государства уверен, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинских граждан. Об этом политик сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск состоялся успешно,

– сказал Владимир Зеленский.

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