Глава держави переконаний, що трансляцію запуску дивилися тисячі українських громадян. Про це політик повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника. З "особливою гордістю" він відзначив і подякував:

конструкторам,

інженерам,

ІТ-фахівцям

випробувачам

За його словами, вони вкотре підтвердили свій високий рівень і довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу.

З упевненістю можу сказати, що сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу,

– додав глава держави.

Зверніть увагу! Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені Михайла Кузьмича Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами. До слова, це повністю вітчизняна розробка.

Запуск ракети SpaceX з українським супутником на борту: дивіться відео



Текст публікації Володимира Зеленського:​

Сьогодні відбулася надзвичайно важлива подія – Україна вивела в космос свій супутник "Січ-2-30".

Переконаний, трансляцію запуску дивилися тисячі українців. Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно.

Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені Михайла Кузьмича Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами. Це повністю вітчизняна розробка.

Нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника. Тож з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Вони довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу.

З упевненістю можу сказати, що сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу.