Об этом рассказал военнопленный в рамках эксклюзивного интервью Екатерины Соляр с Владимиром Золкиным. Он также отметил, что к нему относятся хорошо, а условия проживания словно в детском лагере.

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В плену условия довольно хорошие, кормят вкусно, трижды в день. Также дают работу, ведь Женевская конвенция говорит, что мы не должны работать более 40 часов в неделю,

– говорит военнопленный.

По словам максима, они спят по 8 часов и даже иногда могут посмотреть кино или поиграть в футбол. К условиям содержания у него нет никаких замечаний.

Также Владимир Золкин в рамках этого разговора рассказал, что в этом лагере для военнопленных постоянно есть Красный Крест и представители ООН. Правда, иностранные журналисты иногда говорят ему, что разговор с военнопленными – это нарушение Женевской конвенции.

По-видимому, либеральные западные СМИ не понимают, что россия нарушила все, что можно. И условия содержания наших пленных их не столько волнуют, сколько мои разговоры с пленными,

– говорит Золкин.

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Российские СМИ неоднократно показывали так называемые интервью с украинскими пленниками, где были заметны следы физического насилия. Пытки, шантаж и моральное давление – все, что нужно знать об отношении россиян и их приспешников к украинцам.

Недавно парамедик и мощная волонтер с позывным "Тайра" смогла спастись из российского плена. Ее истории о пребывании там – не то, что пугают, они просто вызывают немую агрессию.

"Тайра" подтвердила, что ее пытали, однако отказалась конкретизировать. "Это было очень страшно. И очень тяжело", – сказала она.

По ее словам, в плену россияне заставляли украинцев петь гимн россии минимум трижды в день, а иногда даже двадцать раз.