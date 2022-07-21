Про це розповів військовополонений у рамках ексклюзивного інтерв'ю Катерини Соляр із Володимиром Золкіним. Він також зазначив, що до нього ставляться добре, а умови проживання. ніби у дитячому таборі.

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У полоні умови досить таки хороші, годують смачно, тричі на день. Також дають роботу, адже Женевська конвенція каже, що ми не маємо працювати більше за 40 годин на тиждень,

– каже військовополонений.

За словами максима, вони сплять по 8 годин і навіть інколи можуть подивитись кіно або пограти у футбол. До умов утримання, у нього немає ніяких зауважень.

Також Володимир Золкін, у рамках цієї розмови, розповів, що у цьому таборі для військовополонених постійно є Червоний Хрест та представники ООН. Щоправда, іноземні журналісти іноді кажуть йому, що розмова із військовополоненими – це порушення Женевської конвенції.

Мабуть, ліберальні західні ЗМІ не розуміють, що росія порушила все, що можна. І умови утримання наших полонених, їх не так хвилюють, як мої розмови із полоненими.

– каже Золкін.

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Російські ЗМІ неодноразово показували так звані інтерв'ю з українськими бранцями, де були помітні сліди фізичного насилля. Катування, шантаж та моральний тиск – все, що потрібно знати про ставлення росіян та їхніх посіпак до українців.

Нещодавно парамедикиня та потужна волонтерка із позивним "Тайра" змогла врятуватись із російського полону. Її історії про перебування там – не те, що лякають, вони просто викликають німу агресію.

"Тайра" підтвердила, що її катували, однак відмовилася конкретизувати. "Це було дуже страшно. І дуже важко", – сказала вона.

За її словами, в полоні росіяни заставляли українців співати гімн росії мінімум тричі на день, а іноді навіть до двадцяти разів.