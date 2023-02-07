Такое мнение 24 Каналу выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетьман. В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что у России проблемы с вооружением.

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Как отметил Гетьман, у оккупантов действительно не все так хорошо с военной техникой и боеприпасами.

Россияне спешат с наступлением

По словам военного аналитика, то, что Россия планирует новое наступление, было ясно еще в августе – сентябре 2022 года.

Именно на февраль для России должны были сложиться все пазлы – и вооружение, и определенное количество людей, которые были бы более или менее готовы к боевым действиям. Сейчас у россиян именно такое "окно возможностей",

– отметил Гетьман.

Он добавил, что оккупанты спешат с наступлением. Ведь в скором времени Украина получит большое количество военной помощи от западных партнеров.

Алексей Гетьман рассказал о "большом наступлении" России: смотрите видео

Россия не может обеспечить оккупантов тяжелой техникой

Россия привлекла к войне множество новых людей. Однако, по словам майора запаса ВСУ, их нужно вооружить определенным количеством тяжелой техники.

"Иначе это будет просто легкая пехота. Так и получилось, ведь тяжелой техники в соответствующем количестве у России нет", – сказал военный аналитик.

Гетьман подчеркнул, что у россиян еще много танков и БТР. Но этого не хватает, чтобы по штатному расписанию закрыть нужды тех мобилизованных, которых сейчас бросают на фронт.

Алексей Гетьман Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Эти люди будут вооружены автоматами, пулеметами, ручными противотанковыми гранатометами, возможно, легкими минометами. То есть, тем оружием, которое можно носить на себе. Это будет легкая пехота.

По словам военного аналитика, оккупанты с таким оружием будут "лезть" в атаку так, как делают это сейчас.

"Большое наступление" России уже продолжается

Гетман подчеркнул, что количество погибших россиян растет каждый день.

"Именно это и есть главный признак того, что Россия уже начала наступление. Именно такой вид он, вероятно, будет иметь и дальше", – предположил майор запаса ВСУ.

Он добавил, что россияне не будут собирать в одном месте мощный "кулак" и не будут пытаться совершить там прорыв. Вместо этого оккупанты будут атаковать украинские позиции на отдельных участках фронта.

Алексей Гетьман Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Враг ищет щели в нашей обороне. Россияне пытаются пролезть в разных местах, где видят "слабину" – по их точке зрения. Именно туда они посылают большее количество военных, техники и наносят больше артиллерийских ударов.

Военный аналитик добавил, что, похоже, это и есть тактика "большого наступления" России, о котором сообщают украинские власти и западные спецслужбы.

Проблемы российской армии: коротко