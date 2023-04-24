Впрочем, убытки у "Укрэнерго" все равно огромные – 250 вражеских ударов повредили 43% магистральных сетей. В настоящее время украинские энергетики активно восстанавливают и перестраивают сеть, чтобы сделать ее более стабильной, а россияне принялись накапливать запасы дальнобойных средств поражения для будущих атак.

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Однако собственные производственные мощности России позволят ей накопить лишь треть ракет по сравнению с показателем перед началом ракетной кампании, которая началась массированным ударом 12 октября прошлого года.

В России проблемы с производством собственных ракет

Сколько именно за год в России могут выработать ТРДД-50 – дискуссионный вопрос. Но в любом случае то, что у россиян будет выбор, куда именно ставить ТРДД-50 на Х-35, Х-59, "Калибр", Х-101, Р-500 или Х-50 означает то, что реальное производство этих ракет упирается в количество самих двигателей к ним. И именно ТРДД-50 является для них "узким устьем".

Также аналитики обращают внимание на темпы использования крылатых ракет во время ракетной кампании против Украины. По состоянию на 12 октября по опубликованным данным Минобороны Украины враг имел 272 крылатых ракеты "Калибр" и 213 Х-101 и Х-555, всего 485 единиц. Это свидетельствует о том, что до атаки Российская Федерация имела не менее 569 крылатых ракет.

Остаток на 3 января 2023 года 177 крылатых ракет. С этого времени, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, враг выпустил еще 143 крылатых ракеты.

Обратите внимание! По итоговым данным, если считать только дальнобойные крылатые ракеты Х-555, Х-101 и "Калибр", с октября по март враг выпустил более 520 ракет Х-555, Х-101 и "Калибр".

Также за этот период враг мог выработать 240 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", из которых 120 с января по март. То есть остаток всех крылатых ракет на апрель в России ориентировочно составляет до 150 дальнобойных крылатых ракет морского и воздушного базирования.

России нужно 2 года, чтобы восстановить запасы

В то же время для того, чтобы достичь состояния на 2021 год по количеству крылатых ракет, России нужно не менее 2 лет. Именно такой период с производством по 40 ракет в месяц понадобится им для достижения отметки в около 1000 единиц, как было до начала полномасштабного вторжения. И это при условии, что они вообще прекратят их использование во время накопления.

В конце концов, именно поэтому в Кремле вряд ли рассматривают возможность подготовки к новой "ракетной кампании" против критической инфраструктуры Украины осенью этого года собственными силами. Итак, вероятнее всего, они будут искать дополнительные источники поступления дальнобойных средств поражения, пути удешевления средств поражения и решения проблемы с "узким устьем" в виде двигателя ТРДД-50.