Втім, збитки в "Укренерго" все одно величезні – 250 ворожих ударів пошкодили 43% магістральних мереж. Наразі українські енергетики активно відновлюють та перебудовують мережу, щоб зробити її стабільнішою, а росіяни взялись накопичувати запаси далекобійних засобів ураження для майбутніх атак.

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Однак, власні виробничі потужності Росії дозволять їй накопичити лише третину ракет у порівнянні із показником перед початком "ракетної кампанії", яка розпочалась масованим ударом 12 жовтня минулого року.

В Росії проблеми з виробництвом власних ракет

Скільки саме в рік у Росії можуть виробити ТРДД-50 – дискусійне питання. Але у будь-якому випадку те що у росіян буде вибір, куди саме ставити ТРДД-50 на Х-35, Х-59, "Калибр", Х-101, Р-500 чи Х-50 означає те, що реальне виробництво цих ракет впирається у кількість самих двигунів до них. Й саме ТРДД-50 є для них "вузьким гирлом".

Також аналітики звертають увагу на темпи використання крилатих ракет під час ракетної кампанії проти України. Станом на 12 жовтеня за опублікованими даними Міноборони України ворог мав 272 крилатих ракет "Калібр" та 213 Х-101 та Х-555, загалом 485 одиниць. Це свідчить про те, що до атаки Російська Федерація мала щонайменше 569 крилатих ракет.

Залишок на 3 січня 2023 року 177 крилатих ракет. З цього часу, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив ще 143 крилаті ракети.

Зверніть увагу! За підсумковими даними, якщо рахувати лише далекобійні крилаті ракети Х-555, Х-101 та "Калібр", з жовтня по березень то ворог випустив понад 520 ракет Х-555, Х-101 та "Калібр".

Також за цей період ворог міг виробити 240 крилатих ракет Х-101 та "Калібр", з яких 120 з січня по березень. Тобто залишок всіх крилатих ракет на квітень у Росії орієнтовно складає до 150 далекобійних крилатих ракет морського та повітряного базування.

Росії потрібно 2 роки, щоб відновити запаси

Водночас для того, що досягнути стану на 2021 рік за кількістю крилатих ракет, Росії потрібно щонайменше 2 роки. Саме такий період з виробництвом по 40 ракет на місяць знадобиться їм до досягнення позначки у близько 1000 одиниць, як було до початку повномасштабного вторгнення. І це за умови, що вони взагалі припинять їх використання на час накопичення.

Зрештою саме тому у Кремлі навряд розглядають можливість підготовки до нової "ракетної кампанії" проти критичної інфраструктури України восени цього року власними силами. Тож, найімовірніше, вони будуть шукати додаткові джерела надходження далекобійних засобів ураження, шляхи здешевлення засобів ураження та розв'язання проблеми з "вузьким гирлом" у вигляді двигуна ТРДД-50.