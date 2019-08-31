Сможет ли мегаполис сделать вас счастливыми

69% украинцев и украинок живут в городах. Здесь они растут, учатся, работают, женятся и рожают детей. Развитие и безопасность города влияют на уровень счастья его жителей.

Далее в материале читайте, что должны делать мегаполисы, чтобы быть комфортными и дружественными для горожан.

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Лучшие дороги – неровные и узкие

Сегодня популярная концепция Vision Zero – принцип нулевой смертности на дорогах. Улицы должны быть спроектированы так, чтобы на них вообще не случались ДТП. Скорость автомобилей в развитых городах ограничивается не только с помощью дорожных знаков, но и физически.

Для этого сужают дороги, устанавливают островки безопасности, строят "антикарманы" и т.п. Неприятная новость для водителей – хорошая дорога повышает риск травмирования и смерти, ведь побуждает ехать быстрее. Поэтому развитые города отказываются от такой роскоши.

Украинские города также начали снижать скорость автомобилей с помощью физических ограничений. Например, в Виннице сейчас массово устанавливают островки безопасности и так называемые "антикарманы".



Островки безопасности на улице в Виннице / Фото: Виктор Перлов



"Антикарманы" сужают дорогу и защищают пешеходов / Фото: Виктор Перлов

Электронные табло – залог психического здоровья?

Городской дизайн влияет на настроение и психологическое состояние людей. Безопасные улицы, комфортный и пунктуальный городской транспорт создают атмосферу расслабленности. Для этого города устанавливают электронные табло с графиком движения транспорта и всячески улучшают инфраструктуру. Такие табло уже есть во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кропивницком – но пока только на некоторых остановках.



Электронное табло на остановках общественного транспорта в Кропивницком / Фото: Городской совет города Кропивницкого

В Дубае остановки оборудуют не только табло с обратным отсчетом движения транспорта, но и кондиционерами.



Остановка с кондиционером в Дубае / Фото: kuku.travel

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Ищите женщину

Гендерное неравенство может постичь женщин даже в вопросах градопланирования. В Украине женщинам чаще приходится преодолевать препятствия в виде подземных переходов или лестниц с колясками или маленькими детьми. Малоприспособленный к передвижению с детьми и транспорт, в организациях и учреждениях редко бывают детские комнаты.

Женщины вынуждены менее активно участвуют в социальной жизни. Такое неравенство – потери для экономики. Город, дружественный к женщинам, автоматически становится более успешным. Сегодня украинские города пытаются сделать пространство более удобным для женщин с детьми. Детские комнаты уже давно не новинка для общественных заведений. Теперь их все чаще обустраивают в ЦПАУ, помещениях судов, одна такая есть даже в Верховной Раде.



Детская комната в помещении Луцкого горрайонного суда / Фото: 4vlada.com

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Немного опасности для детей

Если ваши города устанавливают яркие и безопасные детские площадки – они совсем отстали от урбанистических трендов. Дети нуждаются в здоровом риске для гармоничного развития. Даже на безопасной площадке они трансформируют пространство под свои нужды – поднимаются на горки снизу вверх, залезают на конструкции сверху.

Яркие элементы детских площадок выбиваются из городского дизайна и не способствуют развитию вкуса.

Например, в Германии площадки иногда выглядят совсем не по-детски – они имеют природный дизайн, созданные из натуральных материалов и дают детям ощущение восторга и риска.



Детская площадка в Германии / Фото: dw.com

Доступность и экономика

Города строят безбарьерное пространство, более экономически успешное. В комфортных местах, фактически, нет маломобильных групп населения – все могут комфортно передвигаться, добираться до рабочего места, быть активными гражданами. Временно потерять мобильность может каждый – из-за травмы, болезни, невнимательности или усталости.

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Особого внимания требуют люди с детьми, люди, которые передвигаются на колясках, пенсионеры и те, кто переносит грузы. Пространство, комфортное для передвижения – первоочередная потребность каждого.

А еще доступными должны быть школы и садики, торговые центры, театры, парки, музеи и культурные достопримечательности. В Днепре, например, создали безбарьерный вход в академический театр оперы и балета.



Безбарьерный вход в академический театр оперы и балета в Днепре / Фото: shirok-rn.dp.gov.ua

Восстановление заброшенных территорий

Заброшенные территории имеют потенциал. В мире сейчас существует тренд восстановления заброшенных заводов, фабрик, зданий и использования их для нужд города. Такая тенденция с начала года наблюдается и на рынке недвижимости Украины.

Часто такие ревитализированные территории становятся объектами для инвестирования и развития экономики города.

Одним из самых известных в Украине является инновационный центр "Промприбор.Реновация" в Ивано-Франковске. Он расположен на территории ревитализированного завода в Ивано-Франковске. Центр работает для развития четырех важных для региона направлений: новой экономики, урбанистики, современного искусства и неформального образования.



Ревитализированный завод "Промприбор" в Ивано-Франковске / Фото: 24 канал

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Автор: Алина Рудченко