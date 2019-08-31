10:08
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Сможет ли мегаполис сделать вас счастливыми

      71 Читати новину українською
      Может ли мегаполис сделать жителей счастливыми
      Может ли мегаполис сделать жителей счастливыми / Коллаж 24 канала

      69% украинцев и украинок живут в городах. Здесь они растут, учатся, работают, женятся и рожают детей. Развитие и безопасность города влияют на уровень счастья его жителей.

      Далее в материале читайте, что должны делать мегаполисы, чтобы быть комфортными и дружественными для горожан.

      К теме: Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"

      Лучшие дороги – неровные и узкие

      Сегодня популярная концепция Vision Zero – принцип нулевой смертности на дорогах. Улицы должны быть спроектированы так, чтобы на них вообще не случались ДТП. Скорость автомобилей в развитых городах ограничивается не только с помощью дорожных знаков, но и физически.

      Для этого сужают дороги, устанавливают островки безопасности, строят "антикарманы" и т.п. Неприятная новость для водителей – хорошая дорога повышает риск травмирования и смерти, ведь побуждает ехать быстрее. Поэтому развитые города отказываются от такой роскоши.

      Украинские города также начали снижать скорость автомобилей с помощью физических ограничений. Например, в Виннице сейчас массово устанавливают островки безопасности и так называемые "антикарманы".

      дорога Вінниця острівець безпеки
      Островки безопасности на улице в Виннице / Фото: Виктор Перлов

      антикишені дороги Вінниця
      "Антикарманы" сужают дорогу и защищают пешеходов / Фото: Виктор Перлов

      Электронные табло – залог психического здоровья?

      Городской дизайн влияет на настроение и психологическое состояние людей. Безопасные улицы, комфортный и пунктуальный городской транспорт создают атмосферу расслабленности. Для этого города устанавливают электронные табло с графиком движения транспорта и всячески улучшают инфраструктуру. Такие табло уже есть во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кропивницком – но пока только на некоторых остановках.

      електронне табло автобуси Кропивницький
      Электронное табло на остановках общественного транспорта в Кропивницком / Фото: Городской совет города Кропивницкого

      В Дубае остановки оборудуют не только табло с обратным отсчетом движения транспорта, но и кондиционерами.

      Дубай зупинка кондиціонер
      Остановка с кондиционером в Дубае / Фото: kuku.travel

      Смотрите также: Вокзал, где хочется ночевать: как выглядят современные железнодорожные станции в Саудовской Аравии

      Ищите женщину

      Гендерное неравенство может постичь женщин даже в вопросах градопланирования. В Украине женщинам чаще приходится преодолевать препятствия в виде подземных переходов или лестниц с колясками или маленькими детьми. Малоприспособленный к передвижению с детьми и транспорт, в организациях и учреждениях редко бывают детские комнаты.

      Женщины вынуждены менее активно участвуют в социальной жизни. Такое неравенство – потери для экономики. Город, дружественный к женщинам, автоматически становится более успешным. Сегодня украинские города пытаются сделать пространство более удобным для женщин с детьми. Детские комнаты  уже давно не новинка для общественных заведений. Теперь их все чаще обустраивают в ЦПАУ, помещениях судов, одна такая есть даже в Верховной Раде.

      Луцьк суд дитяча кімната
      Детская комната в помещении Луцкого горрайонного суда / Фото: 4vlada.com

      Узнайте больше: Ленин в президиуме, первый кондиционер и 4-тонная люстра: малоизвестные факты о Верховной Раде

      Немного опасности для детей

      Если ваши города устанавливают яркие и безопасные детские площадки – они совсем отстали от урбанистических трендов. Дети нуждаются в здоровом риске для гармоничного развития. Даже на безопасной площадке они трансформируют пространство под свои нужды – поднимаются на горки снизу вверх, залезают на конструкции сверху.

      Яркие элементы детских площадок выбиваются из городского дизайна и не способствуют развитию вкуса.

      Например, в Германии площадки иногда выглядят совсем не по-детски – они имеют природный дизайн, созданные из натуральных материалов и дают детям ощущение восторга и риска.

      Німеччина дитячий майданчик
      Детская площадка в Германии / Фото: dw.com

      Доступность и экономика

      Города строят безбарьерное пространство, более экономически успешное. В комфортных местах, фактически, нет маломобильных групп населения – все могут комфортно передвигаться, добираться до рабочего места, быть активными гражданами. Временно потерять мобильность может каждый – из-за травмы, болезни, невнимательности или усталости.

      Актуально! Города против людей: почему украинские мегаполисы недоступны для украинцев

      Особого внимания требуют люди с детьми, люди, которые передвигаются на колясках, пенсионеры и те, кто переносит грузы. Пространство, комфортное для передвижения – первоочередная потребность каждого.

      А еще доступными должны быть школы и садики, торговые центры, театры, парки, музеи и культурные достопримечательности. В Днепре, например, создали безбарьерный вход в академический театр оперы и балета.

      Дніпро театр пандус
      Безбарьерный вход в академический театр оперы и балета в Днепре / Фото: shirok-rn.dp.gov.ua

      Восстановление заброшенных территорий

      Заброшенные территории имеют потенциал. В мире сейчас существует тренд восстановления заброшенных заводов, фабрик, зданий и использования их для нужд города. Такая тенденция с начала года наблюдается и на рынке недвижимости Украины.

      Часто такие ревитализированные территории становятся объектами для инвестирования и развития экономики города.

      Одним из самых известных в Украине является инновационный центр "Промприбор.Реновация" в Ивано-Франковске. Он расположен на территории ревитализированного завода в Ивано-Франковске. Центр работает для развития четырех важных для региона направлений: новой экономики, урбанистики, современного искусства и неформального образования.

      Промприлад Івано-Франківськ
      Ревитализированный завод "Промприбор" в Ивано-Франковске / Фото: 24 канал

      Узнайте больше: Как превратить старый завод на инновационное пространство: пример Ивано-Франковска

      Автор: Алина Рудченко

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
      сегодня
      323
      Теги: Публикации Статьи Строительство Новости недвижимости Украины Архитектура Новости недвижимости Инклюзивность
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 34
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 199
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23994
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 563
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2726
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук