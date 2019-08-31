Чи зможе мегаполіс зробити вас щасливими

69% українців та українок мешкають у містах. Тут вони ростуть, навчаються, працюють, одружуються й народжують дітей. Розвиток і безпечність міста впливають на рівень щастя його мешканців.

Далі у матеріалі читайте, що повинні робити мегаполіси, аби бути комфортними та дружніми до містян.

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Найкращі дороги – нерівні і вузькі

Сьогодні популярна концепція Vision Zero – принцип нульової смертності на дорогах. Вулиці повинні бути спроектовані так, щоб на них взагалі не траплялись ДТП. Швидкість автомобілів у розвинених містах обмежується не тільки за допомогою дорожніх знаків, а й фізично.

Для цього звужують дороги, встановлюють острівці безпеки, будують "антикишені" тощо. Неприємна новина для водіїв – хороша дорога підвищує ризик травмування й смерті, адже спонукає їхати швидше. Тому розвинені міста відмовляються від такої розкоші.

Українські міста також почали знижувати швидкість автівок за допомогою фізичних обмежень. Наприклад, у Вінниці зараз масово встановлюють острівці безпеки та так звані "антикишені".



Острівці безпеки на вулиці у Вінниці / Фото: Віктор Перлов



"Антикишені" звужують дорогу та убезпечують пішоходів / Фото: Віктор Перлов

Електронні табло – запорука психічного здоров’я?

Міський дизайн впливає на настрій і психологічний стан людей. Безпечні вулиці, комфортний і пунктуальний міський транспорт створюють атмосферу розслабленості. Для цього міста встановлюють електронні табло із графіком руху транспорту й усіляко покращують інфраструктуру. Такі табло вже у Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кропивницькому – однак поки тільки на деяких зупинках.



Електронне табло на зупинках громадського транспорту у Кропивницькому / Фото: Міська рада міста Кропивницького

У Дубаї зупинки обладнують не тільки табло зі зворотнім відліком руху транспорту, а й кондиціонерами.



Зупинка з кондиціонером в Дубаї / Фото: kuku.travel

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Шукайте жінку

Ґендерна нерівність може спіткати жінок навіть у питаннях містопланування. В Україні жінкам частіше доводиться долати перешкоди у вигляді підземних переходів чи сходів з візочками або малими дітьми. Малопристосований до пересування з дітьми й транспорт, в організаціях і установах нечасто трапляються дитячі кімнати.

Жінки вимушено менш активно беруть участь в соціальному житті. Така нерівність – втрати для економіки. Місто, дружнє до жінок, автоматично стає більш успішним. Сьогодні українські міста намагаються зробити простір більш зручним для жінок з дітьми. Дитячі кімнати вже давно не новинка для громадських закладів. Тепер їх все частіше облаштовують у ЦНАПах, приміщеннях судів, одна така є навіть у Верховній Раді.



Дитяча кімната в приміщенні Луцького міськрайонного суду / Фото: 4vlada.com

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Трохи небезпеки для дітей

Якщо ваші міста встановлюють яскраві й безпечні дитячі майданчики – вони зовсім відстали від урбаністичних трендів. Діти потребують здорового ризику для гармонійного розвитку. Навіть на безпечному майданчику вони трансформують простір під свої потреби – підіймаються на гірки знизу догори, залізають на конструкції зверху.

Яскраві елементи дитячих майданчиків вибиваються з міського дизайну і не сприяють розвитку смаку.

Наприклад, у Німеччині майданчики інколи виглядають зовсім не по-дитячому – вони мають природній дизайн, створені з натуральних матеріалів і дають дітям відчуття захоплення й ризику.



Дитячий майданчик у Німеччині / Фото: dw.com

Доступність і економіка

Міста, що будують безбар'єрний простір, більш економічно успішні. У комфортних містах, фактично, немає маломобільних груп населення – усі можуть комфортно пересуватися, діставатися робочого місця, бути активними громадянами. Тимчасово втратити мобільність може кожен – через травму, хворобу, неуважність або втому.

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Особливої уваги потребують люди з дітьми, люди, які пересуваються на візках, пенсіонери й ті, хто переносить вантажі. Простір, комфортний для пересування – першочергова потреба кожного.

А ще доступними мають бути школи й садочки, торгові центри, театри, парки, музеї й культурні пам'ятки. У Дніпрі, наприклад, створили безбар'єрний вхід до академічного театру опери та балету.



Безбар'єрний вхід до академічного театру опери та балету у Дніпрі / Фото: shirok-rn.dp.gov.ua

Відновлення закинутих територій

Занедбані території мають потенціал. У світі зараз існує тренд відновлення закинутих заводів, фабрик, будівель і використання їх для потреб міста. Така тенденція від початку року спостерігається й на ринку нерухомості України.

Часто такі ревіталізовані території стають об’єктами для інвестування й розвитку економіки міста.

Одним з найбільш відомих в Україні є інноваційний центр "Промприлад.Реновація" в Івано-Франківську. Він розташований на території ревіталізованого заводу в Івано-Франківську. Центр працює для розвитку чотирьох важливих для регіону напрямків: нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва й неформальної освіти.



Ревіталізований завод "Промприлад" в Івано-Франківську / Фото: 24 канал

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Автор: Аліна Рудченко