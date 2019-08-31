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      Чи зможе мегаполіс зробити вас щасливими

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      Чи може мегаполіс зробити мешканців щасливими
      Чи може мегаполіс зробити мешканців щасливими / Колаж 24 каналу

      69% українців та українок мешкають у містах. Тут вони ростуть, навчаються, працюють, одружуються й народжують дітей. Розвиток і безпечність міста впливають на рівень щастя його мешканців.

      Далі у матеріалі читайте, що повинні робити мегаполіси, аби бути комфортними та дружніми до містян.

      До теми: Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"

      Найкращі дороги – нерівні і вузькі

      Сьогодні популярна концепція Vision Zeroпринцип нульової смертності на дорогах. Вулиці повинні бути спроектовані так, щоб на них взагалі не траплялись ДТП. Швидкість автомобілів у розвинених містах обмежується не тільки за допомогою дорожніх знаків, а й фізично.

      Для цього звужують дороги, встановлюють острівці безпеки, будують "антикишені" тощо. Неприємна новина для водіїв – хороша дорога підвищує ризик травмування й смерті, адже спонукає їхати швидше. Тому розвинені міста відмовляються від такої розкоші.

      Українські міста також почали знижувати швидкість автівок за допомогою фізичних обмежень. Наприклад, у Вінниці зараз масово встановлюють острівці безпеки та так звані "антикишені".

      дорога Вінниця острівець безпеки
      Острівці безпеки на вулиці у Вінниці / Фото: Віктор Перлов

      антикишені дороги Вінниця
      "Антикишені" звужують дорогу та убезпечують пішоходів / Фото: Віктор Перлов

      Електронні табло – запорука психічного здоров’я?

      Міський дизайн впливає на настрій і психологічний стан людей. Безпечні вулиці, комфортний і пунктуальний міський транспорт створюють атмосферу розслабленості. Для цього міста встановлюють електронні табло із графіком руху транспорту й усіляко покращують інфраструктуру. Такі табло вже у Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кропивницькому – однак поки тільки на деяких зупинках.

      електронне табло автобуси Кропивницький
      Електронне табло на зупинках громадського транспорту у Кропивницькому / Фото: Міська рада міста Кропивницького

      У Дубаї зупинки обладнують не тільки табло зі зворотнім відліком руху транспорту, а й кондиціонерами.

      Дубай зупинка кондиціонер
      Зупинка з кондиціонером в Дубаї / Фото: kuku.travel

      Дивіться також: Вокзал, де хочеться ночувати: як виглядають сучасні залізничні станції в Саудівській Аравії

      Шукайте жінку

      Ґендерна нерівність може спіткати жінок навіть у питаннях містопланування. В Україні жінкам частіше доводиться долати перешкоди у вигляді підземних переходів чи сходів з візочками або малими дітьми. Малопристосований до пересування з дітьми й транспорт, в організаціях і установах нечасто трапляються дитячі кімнати.

      Жінки вимушено менш активно беруть участь в соціальному житті. Така нерівність – втрати для економіки. Місто, дружнє до жінок, автоматично стає більш успішним. Сьогодні українські міста намагаються зробити простір більш зручним для жінок з дітьми. Дитячі кімнати вже давно не новинка для громадських закладів. Тепер їх все частіше облаштовують у ЦНАПах, приміщеннях судів, одна така є навіть у Верховній Раді.

      Луцьк суд дитяча кімната
      Дитяча кімната в приміщенні Луцького міськрайонного суду / Фото: 4vlada.com

      Дізнайтесь більше: Ленін у президії, перший кондиціонер та 4-тонна люстра: маловідомі факти про Верховну Раду​

      Трохи небезпеки для дітей

      Якщо ваші міста встановлюють яскраві й безпечні дитячі майданчики – вони зовсім відстали від урбаністичних трендів. Діти потребують здорового ризику для гармонійного розвитку. Навіть на безпечному майданчику вони трансформують простір під свої потреби – підіймаються на гірки знизу догори, залізають на конструкції зверху.

      Яскраві елементи дитячих майданчиків вибиваються з міського дизайну і не сприяють розвитку смаку.

      Наприклад, у Німеччині майданчики інколи виглядають зовсім не по-дитячому – вони мають природній дизайн, створені з натуральних матеріалів і дають дітям відчуття захоплення й ризику.

      Німеччина дитячий майданчик
      Дитячий майданчик у Німеччині / Фото: dw.com

      Доступність і економіка

      Міста, що будують безбар'єрний простір, більш економічно успішні. У комфортних містах, фактично, немає маломобільних груп населення – усі можуть комфортно пересуватися, діставатися робочого місця, бути активними громадянами. Тимчасово втратити мобільність може кожен – через травму, хворобу, неуважність або втому.

      Актуально! Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців 

      Особливої уваги потребують люди з дітьми, люди, які пересуваються на візках, пенсіонери й ті, хто переносить вантажі. Простір, комфортний для пересування – першочергова потреба кожного.

      А ще доступними мають бути школи й садочки, торгові центри, театри, парки, музеї й культурні пам'ятки. У Дніпрі, наприклад, створили безбар'єрний вхід до академічного театру опери та балету.

      Дніпро театр пандус
      Безбар'єрний вхід до академічного театру опери та балету у Дніпрі / Фото: shirok-rn.dp.gov.ua

      Відновлення закинутих територій

      Занедбані території мають потенціал. У світі зараз існує тренд відновлення закинутих заводів, фабрик, будівель і використання їх для потреб міста. Така тенденція від початку року спостерігається й на ринку нерухомості України.

      Часто такі ревіталізовані території стають об’єктами для інвестування й розвитку економіки міста.

      Одним з найбільш відомих в Україні є інноваційний центр "Промприлад.Реновація" в Івано-Франківську. Він розташований на території ревіталізованого заводу в Івано-Франківську. Центр працює для розвитку чотирьох важливих для регіону напрямків: нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва й неформальної освіти.

      Промприлад Івано-Франківськ
      Ревіталізований завод "Промприлад" в Івано-Франківську / Фото: 24 канал

      Дізнайтесь більше: Як перетворити старий завод на інноваційний простір: приклад Івано-Франківська

      Автор: Аліна Рудченко

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      Теги: Статті Публікації Новини нерухомості України Будівництво Архітектура Новини нерухомості Інклюзивність
      Джерело: 24 канал
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