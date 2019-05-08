Сможет ли Путин заселить Донбасс евреями: ответ эксперта

Советник Путина Сергей Глазьев объявил, что Владимир Зеленский не просто так встречался с представителями иудейской общины Украины. По его мнению, они разработали зловещий план земены русскоязычного населения Донбасса евреями, которые "устали от постоянной войны на Ближнем Востоке".

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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Как рассказал Яковина, организатор заговора по замене населения Донбасса сидит в Кремле, поэтому получается, что Глазьев фактически разоблачил своего же начальника.

Во-первых, Трамп является большим другом Путина, а не Зеленского. Во-вторых, именно россияне сейчас отбирают земли и заводы у тех, кто раньше нормально жил и работал на Донбассе. В-третьих, российские паспорта собирается раздавать тоже Путин, Киев как раз категорически против этого,

– отметил автор.

Однако Яковина считает, что еврейская иммиграция на Донбасс все равно не произойдет. "Не могу представить очередь граждан Израиля, которые мечтают переехать из Тель-Авива, Ашдода и Хайфы в Горловку, Антрацит или Ровеньки", – ответил эксперт.

И добавил: "Представляете, какой адский винегрет в головах у людей, которые действительно думают, что Украина раздает российские паспорта, чтобы поселить в Луганске евреев. А они так думают. Иначе Глазьев действительно уже давно был бы в психушке, а не в Кремле".

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 8 мая 2019