Чи зможе Путін заселити Донбас євреями: відповідь експерта

Радник Путіна Сергій Глазьєв оголосив, що Володимир Зеленський не просто так зустрічався з представниками іудейської громади України. На його думку, вони розробили зловісний план заміни російськомовного населення Донбасу євреями, які "втомилися від постійної війни на Близькому Сході".

Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

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Як розповів Яковина, організатор змови по заміні населення Донбасу якраз Путін, який сидить в Кремлі, тому виходить, що Глазьєв фактично викрив свого ж начальника.

По-перше, Трамп є великим другом Путіна, а не Зеленського. По-друге, саме росіяни зараз відбирають землі і заводи у тих, хто раніше нормально жив і працював на Донбасі. По-третє, російські паспорти збирається роздавати теж Путін, Київ якраз категорично проти цього,

– наголосив автор.

Проте Яковина вважає, що єврейська імміграція на Донбас все одно не відбудеться. "Не можу уявити чергу громадян Ізраїлю, які мріють переїхати з Тель-Авіва, Ашдода і Хайфи в Горлівку, Антрацит або Ровеньки", – відповів експерт.

І додав: "Уявляєте, який пекельний вінегрет в головах у людей, які насправді думають, що Україна роздає російські паспорти, щоб поселити в Луганську євреїв. А вони так думають. Інакше Глазьєв дійсно вже давно був би в психлікарні, а не в Кремлі".

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 8 травня 2019