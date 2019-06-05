22:43
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, сегодня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Сможет ли Россия существовать без Украины: мнение эксперта из Грузии

      Актуальное интервью 141 Читати новину українською

      О первом зарубежном визите Владимира Зеленского, существовании России без Украины и участии Михаила Саакашвили в партии "Удар" – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог и эксперт по международным вопросам Гела Васадзе

      Россия без Украины

      – Украина в Европе это не смерть Российскому имперскому проекту, ведь он покончил жизнь самоубийством. В 2014 году взял и выстрелил себе в голову, когда оккупировал Крым.

      Читайте также: Какие важные вопросы будут обсуждаться на съезде партии "Слуга народа": заявление представительницы команды

      – Даже такой человек, как Александр Солженицын, написавший книгу "Как обустроить Россию", говорил о том, что России без Украины быть не может. Украина в Российском Имперском проекте в любой форме быть не может после аннексии Крыма.

      Первый зарубежный визит Зеленского

      – Украина оказалась в выигрыше. Очень хорошо, что состоялся этот визит, хотя было бы более интересно, если бы, например, его первый визит состоялся в Канаду. Это было бы, как минимум, не стандартно. Потому что Президент Украины Зеленский является мастером нестандартных решений.

      С одной стороны Брюссель это прогнозируемый, но понятный такой шаг. Европейский Союз – это геополитический выбор Украины. Однако главное, что это самый большой рынок и экономический партнер. То есть понятно, что свое будущее Украина связывает именно с Европой.

      – Украина мощная региональная держава с большой территорией и населением для Европы. С промышленным потенциалом и с экономикой, которая может диктовать повестку дня, как политическую, так и экономическую.

      О чем говорил Зеленский в Брюсселе:• Украина продолжает стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО;
      • Украина готова придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами;
      • Он поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в борьбе против России;
      • Цель Украины остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами;
      • Евросоюзу следует продолжать санкционную политику против России.

      Саакашвили в партии "Удар"

      – Партия "Удар" "звезд с неба не хватает", но представьте себе удар только с Кличко и Саакашвили с Кличко – это разные вещи. Он дает определенный динамизм и импульс, однако что у них получится непонятно.

      – Для партии "Удар" это замечательный инфоповод, чтобы люди начали о них говорить и поднимался рейтинг.

      Що пов'язує Саакашвілі з Україною
      Что связывает Саакашвили с Украиной: инфографика 24 канала

      blog_ava
      День отца 2019 в Украине: дата и традиции празднования
      сегодня
      12263
      Теги: Новости России УДАР Михаил Саакашвили Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Евросоюз Новости Грузии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      сегодня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 416
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      сегодня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 134
      Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      сегодня , 21:05 Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      Наталя Боднар 259
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      сегодня , 21:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      108
      Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта
      сегодня , 20:30 Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта
      Яніна Ткачук 56
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук