Сможет ли Россия существовать без Украины: мнение эксперта из Грузии

О первом зарубежном визите Владимира Зеленского, существовании России без Украины и участии Михаила Саакашвили в партии "Удар" – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог и эксперт по международным вопросам Гела Васадзе

Россия без Украины

– Украина в Европе это не смерть Российскому имперскому проекту, ведь он покончил жизнь самоубийством. В 2014 году взял и выстрелил себе в голову, когда оккупировал Крым.

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– Даже такой человек, как Александр Солженицын, написавший книгу "Как обустроить Россию", говорил о том, что России без Украины быть не может. Украина в Российском Имперском проекте в любой форме быть не может после аннексии Крыма.

Первый зарубежный визит Зеленского

– Украина оказалась в выигрыше. Очень хорошо, что состоялся этот визит, хотя было бы более интересно, если бы, например, его первый визит состоялся в Канаду. Это было бы, как минимум, не стандартно. Потому что Президент Украины Зеленский является мастером нестандартных решений.

С одной стороны Брюссель это прогнозируемый, но понятный такой шаг. Европейский Союз – это геополитический выбор Украины. Однако главное, что это самый большой рынок и экономический партнер. То есть понятно, что свое будущее Украина связывает именно с Европой.

– Украина мощная региональная держава с большой территорией и населением для Европы. С промышленным потенциалом и с экономикой, которая может диктовать повестку дня, как политическую, так и экономическую.

О чем говорил Зеленский в Брюсселе:• Украина продолжает стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО;

• Украина готова придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами;

• Он поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в борьбе против России;

• Цель Украины остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами;

• Евросоюзу следует продолжать санкционную политику против России.

Саакашвили в партии "Удар"

– Партия "Удар" "звезд с неба не хватает", но представьте себе удар только с Кличко и Саакашвили с Кличко – это разные вещи. Он дает определенный динамизм и импульс, однако что у них получится непонятно.

– Для партии "Удар" это замечательный инфоповод, чтобы люди начали о них говорить и поднимался рейтинг.



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