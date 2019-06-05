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      Чи зможе Росія існувати без України: думка експерта з Грузії

      Актуальне інтерв'ю 502 Читать новость на русском

      Про перший закордонний візит Володимира Зеленського, існування Росії без України та участь Міхеїла Саакашвілі в партії "Удар" – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог та експерт з міжнародних питань Гела Васадзе

      Росія без України

      – Україна в Європі це не смерть Російському імперському проекту, адже він покінчив життя самовбивством. У 2014 році взяв й вистрелив собі в голову, коли окупував Крим.

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      – Навіть така людина, як Олександр Солженіцин, який написав книжку "Як облаштувати Росію", говорив про те, що Росії без України бути не може. України в Російському Імперському проекті в будь-якій формі бути не може після анексії Криму.

      Перший закордонний візит Зеленського

      – Україна опинилася у виграші. Дуже добре, що відбувся цей візит, хоча було б більш цікаво, якби, наприклад, його перший візит відбувся до Канади. Це було б, як мінімум, не стандартно. Бо Президент України Зеленський є майстром нестандартних рішень.

      З одного боку Брюссель це прогнозований, але зрозумілий такий крок. Європейський Союз – це геополітичний вибір України. Проте головне, що це найбільший ринок та економічний партнер. Тобто зрозуміло, що своє майбутнє Україна пов'язує саме з Європою.

      – Україна потужна регіональна держава з великою територією та населенням для Європи. З промисловим потенціалом та з економікою, яка може диктувати повістку дня, як політичну, так і економічну.

      Про що говорив Зеленський у Брюсселі:• Україна продовжує стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО;
      • Україна готова дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями;
      • Він подякував європейській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, особливо у боротьбі проти Росії;
      • Мета України залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами;
      • Євросоюзу варто продовжувати санкційну політику проти Росії

      Саакашвілі в партії "Удар"

      – Партія "Удар" "зірок з неба не хапає", але уявіть собі удар тільки з Кличком та Саакашвілі з Кличком – це різні речі. Він дає певний динамізм та імпульс, проте що у них вийде не зрозуміло.

      – Для партії "Удар" це чудовий інфопривід, щоб люди почали про них говорити й піднімався рейтинг.

      Що пов'язує Саакашвілі з Україною
      Що пов'язує Саакашвілі з Україною: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії УДАР Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики Володимир Зеленський Євросоюз Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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