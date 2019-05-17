Сможет ли Вакарчук гастролировать после избрания в Раду: объяснение юриста

16 мая лидер "Океана Эльзы" объявил о создании своей партии "Голос" и участии в выборах в ВРУ. Правда, графики концертов "Океана Эльзы" расписаны до 20 сентября. Позволяет ли закон артисту, который решил переквалифицироваться в политика, гастролировать и зарабатывать этим деньги – узнала журналистка 24 канала.

В этом году Святослав Вакарчук решил последовать примеру Владимира Зеленского и пойти в политику. Правда, работа на государственной службе предусматривает много ограничений. В частности, речь идет о совмещении должностей.

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Подробнее о команде Святослава Вакарчука смотрите здесь:

Как пояснил 24 каналу кандидат юридических наук Василий Мирошниченко, народный депутат не может одновременно работать на государственной службе и заключить трудовой договор с еще одной организацией. Правда, разрешается получать гонорар от преподавательской деятельности, к примеру, читать лекции. Вакарчук может подрабатывать лекциями, но не как преподаватель на кафедре, а как приглашенный лектор.

Скажем так, не будет нарушением выступление на корпоративе, однако раз в год и за гонорар. Бесплатно он сможет выступать сколько угодно: петь не запретишь. На благотворительных акциях он может выступать – это его право. Другое дело – насколько это будет коррелироваться с этикой,

– добавляет юрист.

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Поэтому, если Святослв Вакарчук станет депутатом, сможет и дальше быть лидером группы "Океан Эльзы" и выступать, но если это не будет вредить его профессиональной деятельности, как депутата. Так как в прошлый раз, когда он занимал эту должность, пропустил немало заседаний. Единственное – на постоянной основе он не сможет получать доходы от этой деятельности. Правда, при желании, обойти закон не сложно.