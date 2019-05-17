Чи зможе Вакарчук гастролювати після обрання до Ради: пояснення юриста

16 травня лідер "Океану Ельзи" оголосив про створення своєї партії "Голос" та участь у виборах до ВРУ. Щоправда, графіки концертів "Океану Ельзи" розписані до 20 вересня. Чи дозволяє закон артисту, який вирішив перекваліфікуватись в політика, гастролювати й заробляти цим гроші – дізналась журналістка 24 каналу.

Цьогоріч Святослав Вакарчук вирішив наслідувати приклад Володимира Зеленського і піти в політику. Щоправда, робота на державній службі передбачає багато обмежень. Зокрема, йдеться про суміщення посад.

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Детальніше про команду Святослава Вакарчука дивіться тут:

Як пояснив 24 каналу кандидат юридичних наук Василь Мірошніченко, народний депутат не може одночасно працювати на державній службі й укласти трудовий договір із ще однією організацією. Щоправда, дозволяється отримувати гонорар від викладацької діяльності, приміром, читати лекції. Вакарчук може підробляти лекціями, але не як викладач на кафедрі, а як запрошений лектор.

Скажімо так, не буде порушенням виступ на корпоративі, проте раз на рік і за гонорар. Безкоштовно він зможе виступати скільки завгодно: співати не заборониш. На благодійних акціях він може виступати – це його право. Інша річ – наскільки це корелюватиметься з етикою,

– додає юрист.

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Тож, якщо Святослв Вакарчук стане депутатом, зможе й надалі бути лідером гурту "Океан Ельзи" та виступати, але якщо це не шкодитиме його професійній діяльності як депутата. Адже минулого разу, коли він обіймав цю посаду, то пропустив чимало засідань. Єдине – на постійній основі він не зможе отримувати доходи від цієї діяльності. Щоправда, за бажання, обійти закон не складно.