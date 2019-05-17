Що потрібно Вакарчуку для перемоги: думка експерта

Шанси Вакарчука залежать і від того, чи виникнуть на виборах ще якісь цікаві і яскраві політпроекти, чи оновляться вже існуючі. Також важливим є те, чи зможе співак залучити інших союзників і створити ширшу коаліцію.

Таку думку 24 каналу висловив голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

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Вакарчук замахнувся на 5% чи більше? Якщо на 5%, то може отримати 4,5%. Для більшого результату потрібно створювати коаліцію, як свого часу зробив Ющенко, який фактично очолив все націонал-демократичне середовище. У Вакарчука гарні стартові можливості. Кращі, ніж у багатьох лідерів партій. Але це не гарантія подолання прохідного бар’єру,

– наголошує Доній.

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Крім того, додає фахівець, успіх залежить від того, чи зможе Вакарчук створити свій міф. Якщо нові обличчя, то це вже конкуренція із Зеленським. Тоді в чому відмінність? Назва партії не так важлива. Люди реагують на міфи.

Чи зможе Вакарчук розширити своє електоральне поле, як технологічно, без заяв, це зробив Зеленський, якого підтримали і україно-культурне і російсько-культурне поля? Чи спрацює така технологія вдруге? Питання з основним міфом. Вакарчуку треба показати, чим він відрізняється,

– підкреслює Олесь Доній.

Олесь Доній уточнює: в першу чергу, Вакарчук вступає в конкуренцію з Порошенком. Співак виступає на україно-культурному полі. Умовно праве, ультраправе середовище монополізував Порошенко на президентських виборах. Вакарчук забиратиме голоси тих, хто в першому турі голосував не за Порошенка, але в другому підтримав діючого президента.

Про що заявив Святослав Вакарчук? Вакарчук під час презентації своєї партії "Голос" пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.



До команди Вакарчука увійшли: Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine; Соломія Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України; Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

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