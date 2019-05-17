Что нужно Вакарчуку для победы: мнение эксперта

Шансы Вакарчука зависят и от того, возникнут ли на выборах еще какие-то интересные и яркие политпроекты, обновятся ли уже существующие. Также важно то, сможет ли певец привлечь других союзников и создать более широкую коалицию.

Такое мнение 24 каналу высказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

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Вакарчук замахнулся на 5% или больше? Если на 5%, то может получить 4,5%. Для большего результата нужно создавать коалицию, как в свое время сделал Ющенко, который фактически возглавил всю национал-демократическую среду. У Вакарчука хорошие стартовые возможности. Лучше, чем у многих лидеров партий. Но это не гарантия преодоления проходного барьера,

– отмечает Доний.

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Кроме того, добавляет специалист, успех зависит от того, сможет ли Вакарчук создать свой миф. Если новые лица, то это уже конкуренция с Зеленским. Тогда в чем отличие? Название партии не так важно. Люди реагируют на мифы.

Сможет ли Вакарчук расширить свое электоральное поле, как технологически, без заявлений, это сделал Зеленский, которого поддержали и украинокультурное и русскокультурное поля? Сработает ли такая технология во второй раз? Вопрос с основным мифом. Вакарчуку надо показать, чем он отличается,

– подчеркивает Олесь Доний.

Олесь Доний уточняет: в первую очередь, Вакарчук вступает в конкуренцию с Порошенко. Певец выступает на украинокультурном поле. Условно правую, ультраправую среду монополизировал Порошенко на президентских выборах. Вакарчук будет забирать голоса тех, кто в первом туре голосовал не за Порошенко, но во втором поддержал действующего президента.

О чем заявил Святослав Вакарчук?Вакарчук во время презентации своей партии "Голос" объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменений, которых требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



В команду Вакарчука вошли: Юлия Клименко – заместитель министра экономики; Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine; Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации; Юрий Соколов – заслуженный врач Украины; Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта.

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