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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Что нужно Вакарчуку для победы: мнение эксперта

      23 Читати новину українською
      Вакарчуку лучше создать коалицию?
      Вакарчуку лучше создать коалицию? / Пресс-служба партии "Голос"

      Шансы Вакарчука зависят и от того, возникнут ли на выборах еще какие-то интересные и яркие политпроекты, обновятся ли уже существующие. Также важно то, сможет ли певец привлечь других союзников и создать более широкую коалицию.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

      Читайте также: Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии

      Вакарчук замахнулся на 5% или больше? Если на 5%, то может получить 4,5%. Для большего результата нужно создавать коалицию, как в свое время сделал Ющенко, который фактически возглавил всю национал-демократическую среду. У Вакарчука хорошие стартовые возможности. Лучше, чем у многих лидеров партий. Но это не гарантия преодоления проходного барьера,
      – отмечает Доний.

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      Кроме того, добавляет специалист, успех зависит от того, сможет ли Вакарчук создать свой миф. Если новые лица, то это уже конкуренция с Зеленским. Тогда в чем отличие? Название партии не так важно. Люди реагируют на мифы.

      Сможет ли Вакарчук расширить свое электоральное поле, как технологически, без заявлений, это сделал Зеленский, которого поддержали и украинокультурное и русскокультурное поля? Сработает ли такая технология во второй раз? Вопрос с основным мифом. Вакарчуку надо показать, чем он отличается,
      – подчеркивает Олесь Доний.

      Олесь Доний уточняет: в первую очередь, Вакарчук вступает в конкуренцию с Порошенко. Певец выступает на украинокультурном поле. Условно правую, ультраправую среду монополизировал Порошенко на президентских выборах. Вакарчук будет забирать голоса тех, кто в первом туре голосовал не за Порошенко, но во втором поддержал действующего президента.

      О чем заявил Святослав Вакарчук?Вакарчук во время презентации своей партии "Голос" объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменений, которых требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      В команду Вакарчука вошли: Юлия Клименко – заместитель министра экономики; Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine; Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации; Юрий Соколов – заслуженный врач Украины; Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы: видео

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201905/1153839_7890507.png?201905145438
      Какие партии прошли бы в Раду сегодня: результаты опросов

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Петр Порошенко Партия Голос Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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