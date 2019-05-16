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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Сможет ли Зеленский противостоять Коломойскому: мнение политолога

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / gettyimages

      Была утечка информации от тех людей, которые занимались национализацией "Приватбанка", о том, что Нацбанк искусственно нагнетал истерию, чтобы надавить на владельцев.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян.

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      "С другой стороны, "Приватбанк" был гипермонстром, который создавал риски для национальной безопасности. Был в руках Коломойского, который на время украинско-российской войны четко занял проукраинскую позицию. Если бы финучреждение принадлежало кому-то более одиозному или связанному с Россией, то ситуация с безопасностью была бы другая. Безусловно удержание такого гипермонстра было невозможно в частных руках", – отметил эксперт.

      Суды сейчас находятся в очень трудном положении в плане принятия решений, потому что то, что по закону, не всегда должно быть таким образом по правилам. А то, что есть по нормальным правилам и с точки зрения безопасности национального интереса государства, не факт, что есть по закону,
      – сказал Олег Саакян.

      Он добавил, что Зеленский сейчас стоит на растяжке. Потому что, какое бы решение суд не принял, все равно ответственность возложат на него.

      Если суд оправдает интерес Игоря Коломойского и не в одной инстанции, то все скажут: понятно, что президент от Коломойского и суды куплены. Если решения будут не в интересах олигарха, то скажут: поссорились, и президент пытается от него дистанцироваться. Это опять же политическая мотивированность, и Коломойский пойдет в международные суды доказывать, что это была политическая мотивированность, так как их тесно связывали,
      – подчеркнул политолог.

      "В этой ситуации Зеленскому важно дистанцироваться и занять прогосударственную позицию. Более того, уже сейчас видно несколько точек разлома у них с Коломойским. Визит Коломойского в Украину – это не столько предмет переговоров и договоренностей с Зеленским, сколько инструмент давления на него", – подытожил Олег Саакян.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Приватбанк Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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