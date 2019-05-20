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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Сможет ли Зеленский распустить ВРУ: мнение эксперта

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      Интервью с Олегом Рыбачуком
      Интервью с Олегом Рыбачуком / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. О том, возможно ли это, – в прямом эфире 24 канала рассказал глава Секретариата Президента Украины 2005-2006 годов, украинский политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

      Владимир Зеленский заявил о готовности распустить ВРУ.

      Нет-нет. Это не звучало как готовность. Это был свершившийся факт.

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      Его наверняка консультировали. Он даже сказал, мол, считайте, что это прошли политические консультации. Почему он это сказал? Предшествовать роспуску ВРУ должны политические консультации с председателями фракций. И он это достаточно публично сделал. Но он пошел тем путем, который предсказывали: его легитимность и поддержка настолько выше, чем у ВРУ, что они не будут идти в какие-то там нюансы. Он просто будет ломать эту систему.

      Он использует поддержку своих 73%? Но он не может несмотря на такую ​​огромную поддержку пренебрегать законом. "Народный фронт" объявил о выходе из парламентского большинства. Де-факто, большинства нет с 2016 года, впрочем, де-юре, – недавно. Запустили этот процесс 30-дневного срока на формирование новой коалиции. Не для того, чтобы сформировать коалицию, а для того, чтобы иметь эту паузу – в ожидании 27 мая, когда начинается полугодовой "иммунитет" в ВРУ перед президентом. Ведь за полгода до очередных выборов президент не имеет права по закону распускать парламент. Значит, что президент Зеленский нарушил закон, когда сейчас распустил парламент?

      Мы говорили о том, что президент Зеленский – внесистемный. Он вступает в прямой контакт и прямой бой с системой. На стороне Зеленского сейчас (вероятно, речь идет о 73% голосов – 24 канал) – и это очень важно для политика. Представьте себе, что какой-нибудь суд из окружной решится остановить этот указ президента. Хватит ли духа в системе? Поэтому, я думаю, должен выйти указ о роспуске обязательно. В указе юристы должны указать формальные основания. У меня нет сомнения, что кто-то подаст в суд. Суд рассмотрит. Только что-то мне подсказывает, что наша, хоть и недостаточно реформированная судебная система (но которая имеет очень хорошие инстинкты) не осмелится остановить указ только что избранного президента с таким уровнем поддержки.

      розпуск вру
      Почему Зеленский не может распустить ВРУ

      розпуск вру
      Когда могут распустить ВРУ

      Видео: президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи

       

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      Теги: Верховная Рада Инаугурация Зеленского Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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