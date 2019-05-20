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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Чи зможе Зеленський розпустити ВРУ: думка експерта

      821 Читать новость на русском
      Інтерв'ю з Олегом Рибачуком
      Інтерв'ю з Олегом Рибачуком / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Про те, чи можливо це, – в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Секретаріату Президента України 2005-2006 років, український політик та громадський діяч Олег Рибачук.

      Володимир Зеленський заявив про готовність розпустити ВРУ.

      Ні-ні. Це не звучало як готовність. Це був доконаний факт.

      Читайте також: Я розпускаю Верховну Раду, – Зеленський

      Його напевно консультували. Він навіть сказав, мовляв, вважайте, що це пройшли політичні консультації. Чому він це сказав? Передувати розпуску ВРУ мають політичні консультації з головами фракцій. І він це досить публічно зробив. Але він пішов тим шляхом, який пророкували: його легітимність та підтримка настільки вища ніж у ВРУ, що вони не будуть іти в якісь там нюанси. Він просто буде ламати цю систему.

      Він використовує підтримку своїх 73%? Але ж він не може попри таку величезну підтримку нехтувати законом. "Народний фронт" оголосив про вихід із парламентської більшості. Де-факто, більшості немає з 2016 року, утім, де-юре, – віднедавна. Запустили це процес 30-денного терміну на формування нової коаліції. Не задля того, щоби сформувати коаліцію, а задля того, щоби мати цю паузу – в очікуванні 27 травня, коли розпочинається піврічний "імунітет" у ВРУ перед президентом. Адже за півроку до чергових виборів президент не має права за законом розпускати парламент. То, виходить, що президент Зеленський порушив закон, коли зараз розпустив парламент?

      Ми говорили про те, що президент Зеленський – позасистемний. Він вступає в прямий контакт і прямий бій зі системою. На боці Зеленського зараз (ймовірно, йдеться про 73% голосів – 24 канал) – і це дуже важливо для політика. Уявіть собі, що який-небудь суд з окружної наважиться зупинити цей указ президента. Чи вистачить духу у системи? Тому, я думаю, має вийти указ про розпуск обов'язково. В указі юристи мають вказати формальні підстави. В мене немає сумніву, що хтось подасть в суд. Суд розгляне. Тільки щось мені підказує, що наша, хоч і недостатньо реформована судова система (але яка має дуже гарні інстинкти) не наважиться зупинити указ щойно обраного президента з таким рівнем підтримки.

      розпуск вру
      Чому Зеленський не може розпустити ВРУ

      розпуск вру
      Коли можуть розпустити ВРУ

      Відео: президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у своїй першій промові

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Розпуск Ради Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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