Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, F-15 выполняет меньше функций, но не уступает российским самолетам.
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Характеристики самолета F-15
Олег Жданов объяснил, что F-15 – это классический истребитель, но только истребитель.
"Он создавался исключительно для воздушного боя", – заметил он.
По его словам, у самолета два двигателя. Также F-15 является маневровым и высокоскоростным.
Я бы сказал, что F-15 самый лучший из числа именно истребителей, которые есть сейчас,
– акцентировал внимание военный эксперт.
По его мнению, эти истребители были созданы, чтобы противостоять советским самолетам МиГ.
"Они превосходят их по тактико-техническим характеристикам, боевым качествам", – подчеркнул Жданов и добавил, что противник нередко боялся увидеть в воздушном пространстве именно F-15.
Однако этот истребитель не предназначен для других задач.
Олег Жданов объяснил, какие функции выполняют истребители F-15 и F-16: смотрите видео
Характеристики истребителя F-16
Олег Жданов рассказал, что F-16 – это универсальная платформа, которую только могли сделать американцы.
"Требовался маневренный и быстрый самолет, который будет универсальным для выполнения нескольких видов задач", – подчеркнул он.
По мнению военного эксперта, этот самолет может выполнять роль истребителя-перехватчика, бомбардировщика и штурмовика.
"Это главное отличие F-15 и F-16", – обратил внимание он.
По его словам, у F-16 один двигатель: медленнее разгоняется, у него меньшие маневровые характеристики в плане разворота, набора высоты.
Однако по основным боевым качествам он превосходит МиГ-29,
– добавил он.
Между собой F-15 и F-16 все же сравнивать не следует.
Особенность использования самолетов
Олег Жданов прокомментировал, что F-16 успешно проведет воздушное сражение, если нужно отразить атаку штурмовиков или бомбардировщиков врага, работать в паре с противоракетными системами для перехвата ракет, в том же счете и баллистических.
По его словам, F-15 – это классика.
Когда будет воздушное сражение, вызываете F-15 и они вступают в бой с самолетами противника: с такими же истребителями, штурмовиками или бомбардировщиками,
– подчеркнул он.
По его мнению, в этом и есть коренное отличие этих двух самолетов.
Истребители F-16 для Украины: основные новости
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По его словам, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж и большая цифра.
- После этого Джо Байден, отвечая на вопрос, будут ли США передавать истребители Украине, ответил: "Нет". Впоследствии издание CNN заявило, что США не против отправки F-16 по Украине и дают зеленый свет союзникам.
- Кроме того, перед заявлением Риши Сунака его спикер заявил, что отправка истребителей может быть нецелесообразной из-за долгого времени подготовки.