Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, F-15 выполняет меньше функций, но не уступает российским самолетам.

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Характеристики самолета F-15

Олег Жданов объяснил, что F-15 – это классический истребитель, но только истребитель.

"Он создавался исключительно для воздушного боя", – заметил он.

По его словам, у самолета два двигателя. Также F-15 является маневровым и высокоскоростным.

Я бы сказал, что F-15 самый лучший из числа именно истребителей, которые есть сейчас,

– акцентировал внимание военный эксперт.

По его мнению, эти истребители были созданы, чтобы противостоять советским самолетам МиГ.

"Они превосходят их по тактико-техническим характеристикам, боевым качествам", – подчеркнул Жданов и добавил, что противник нередко боялся увидеть в воздушном пространстве именно F-15.

Однако этот истребитель не предназначен для других задач.

Олег Жданов объяснил, какие функции выполняют истребители F-15 и F-16: смотрите видео

Характеристики истребителя F-16

Олег Жданов рассказал, что F-16 – это универсальная платформа, которую только могли сделать американцы.

"Требовался маневренный и быстрый самолет, который будет универсальным для выполнения нескольких видов задач", – подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, этот самолет может выполнять роль истребителя-перехватчика, бомбардировщика и штурмовика.

"Это главное отличие F-15 и F-16", – обратил внимание он.

По его словам, у F-16 один двигатель: медленнее разгоняется, у него меньшие маневровые характеристики в плане разворота, набора высоты.

Однако по основным боевым качествам он превосходит МиГ-29,

– добавил он.

Между собой F-15 и F-16 все же сравнивать не следует.

Особенность использования самолетов

Олег Жданов прокомментировал, что F-16 успешно проведет воздушное сражение, если нужно отразить атаку штурмовиков или бомбардировщиков врага, работать в паре с противоракетными системами для перехвата ракет, в том же счете и баллистических.

По его словам, F-15 – это классика.

Когда будет воздушное сражение, вызываете F-15 и они вступают в бой с самолетами противника: с такими же истребителями, штурмовиками или бомбардировщиками,

– подчеркнул он.

По его мнению, в этом и есть коренное отличие этих двух самолетов.

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