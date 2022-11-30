В правительстве Италии начались споры из-за декрета на поставку оружия Украины. Так что срочно нужно принять новый.

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Что случилось

После полномасштабного вторжения России в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие в Киев без разрешения парламента на каждую поставку.

Срок действия этого соглашения истекает в конце года, и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, сначала пыталась продлить ее до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в правительственный декрет, проходящий через парламент. Но главная оппозиционная группа, левоцентристская Демократическая партия, пожаловалась, что этот декрет не имеет прямого отношения к Украине и обвинил правительство в нарушении парламентских правил.

В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность проведения этого мероприятия отдельным декретом, обеспечив при этом его скорейшее утверждение.

Ранее Италия пообещала предоставлять Украине оружие в 2023 году