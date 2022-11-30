В уряді Італії почались суперечки через декрет на постачання зброї України. Тож терміново потрібно прийняти новий.

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Що трапилось

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю в Київ без дозволу парламенту на кожну поставку.

Термін дії цієї угоди спливає наприкінці року, і коаліція, що підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки в урядовий декрет, який наразі проходить через парламент. Але головна опозиційна група, лівоцентристська Демократична партія, поскаржилася, що цей декрет не має прямого стосунку до України й звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.

Раніше Італія пообіцяла надавати Україні зброю у 2023 році