Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, президент России Владимир Путин очень хочет, чтобы Запад проявил слабость в своих решениях.

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Снабжение оружия Западом

Александр Антонюк рассказал, что российский диктатор внимательно следит за успехами в снабжении оружием для Украины.

"Не снабжение или задержание оружия, способ дипломатически урегулировать ту или иную ситуацию, если мы говорим о войне, Путиным будет всегда расцениваться как слабинка", – пояснил он.

По его мнению, если Путин почувствует такие настроения среди европейских или американских партнеров, то для него это будет сигнал усугублять ставки и эскалацию.

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Удержится ли Россия перед Западом

России будет достаточно тяжело противостоять всему Западу.

"Если встанет вопрос восстания России с западным миром по вооружению и численности, то показатели точно не в пользу России", – подчеркнул политолог.

Он убежден, что это не до конца осознает или до конца не хочет отдавать себе отчет в политическом руководстве Кремля из-за своих амбиций.

Военные, непосредственно занимающиеся военным делом, прекрасно понимают, куда ведет эта война,

– подчеркнул Антонюк.

По его словам, благодаря западному вооружению Украина держит оборону.

"При наличии более мощной артиллерии, высокоточного оружия ракет мы бы уже сегодня определенно выходили на финализацию военных действий относительно деоккупации Украины", – рассказал он.

Однако поставка оружия – не единственное важное решение, которое может принять Запад в пользу Украины.

Угроза ядерного оружия

Александр Антонюк подчеркнул, что западным странам все же следует принять решение о том, что с Россией нужно завершать.

"Конечно, цивилизованный мир должен иметь не только план относительно того, что будет на той территории, которая сегодня называется Россия, а под чьими протекторами будут так называемые республики, которые распадутся или выйдут из состава России", – пояснил он.

По мнению политолога, перед Западом встают новые нерешенные вопросы. Например, ядерное оружие, не только стратегическое, но и тактическое.

"Куда она переезжает и кто ее забирает? Есть риски, что то же ядерное оружие может перейти к Кадырову. Это вызов для мира", – отметил он.

По его словам, вторая проблема – позиция Китая.

Чем опасен Китай

Китай занимает не последнее место в разрешении существующих конфликтов.

"Мы вполне понимаем, что большая часть богатых ресурсами территорий, скорее всего, попадет под протекторат Китая", – добавил Антонюк.

Он подчеркнул, что пока в стране действует тоталитарный режим – это свидетельство очень высокого уровня угроз для цивилизованного мира. Причиной является жизнь по принципу диктатуры, тоталитаризма, ядерного оружия, численная армия, прекрасное обеспечение водными и другими ресурсами. Это может привести к дальнейшей оккупации и насаждению тоталитаризма в других государствах.

Наличие стран с тоталитарным режимом – это всегда угроза в военных противостояниях, как в соседних странах, так и на глобальном уровне.

– заметил политолог.

Антонюк объяснил, что Запад не спешит оперативно принимать решения, потому что просто не знает, что делать условно при распаде России. Однако покидать страну-террористку – точно не выход. Западные страны это прекрасно осознают.

"Если оставить, то опять же получить Третью мировую войну в глобальном масштабе", – подчеркнул политолог.

Александр Антонюк подытожил, что пока "глобальные игроки" принимают или моделируют определенные ситуации для того, чтобы принять решение, мы получаем военные поставки в том виде, в каком оно есть.

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