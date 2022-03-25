Сначала будет социальный протест, а затем политический, – экс-координатор штаба Навального

В Украине уже больше месяца идет полномасштабная война с Россией, однако в Москве так и не состоялось массовых протестов. Если митинги будут, то они сначала будут социальные.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал Антон Михальчук – бывший координатор штаба российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, уже потом социальный протест может перерасти в политический.

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Михальчук: На это нужно от 1,5 месяцев до 1 года

Михальчук сказал, что у обычных граждан России очень мало возможностей выразить протест. Если они выходят – их сразу встречают дубинки и Росгвардия. Тем не менее, все может изменить массовое возмущение от санкций.

Я надеюсь, что возмущения приобретут какую-то форму в результате санкций. Примут форму социального протеста. Потом уже выразятся в политическом протесте,

– допустил он.

Россиян, как всегда показывала история, выводит очень сильный политический и экономический кризисы, считает экс-координатор штаба Навального. Однако обычно это происходит не сразу.

"На это идет от 1,5 до 3 месяцев или иногда до 1 года, когда до россиян планомерно доходит происходящее. Тогда и есть протесты", – отметил Михальчук.

Он также напомнил, что россияне привыкли к состоянию патернализма, то есть, когда подчиняются властям. "Это действительно есть в нашей ментальности. Большинство людей по-прежнему находятся в податливом полусонном состоянии", – отметил экскоординатор штаба российского оппозиционера.

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