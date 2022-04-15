Сначала было слово, или как "Москва" утонула по велению украинского пограничника

По поводу ликвидации крейсера "Москва": сначала было слово (сначала всегда бывает слово), и это было слово украинского пограничника.

Черная "шутка" Путина догнала его

Слово распространилось по всей земле – и через 6 недель "русский военный корабель" прибыл на место, по слову черкасчанина.

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"Ана утонула" весело сказал Путин в сентябре 2000 года на шоу Ларри Кинга – о "Курске". Через 22 года наши "Нептуны" исправили ошибку в роде существительного: теперь все правильно.



Ракеты "Нептун" воплотили в жизнь черную шутку Путина / Фото с телеграмм-канала "Украина Новости Война"

И со вчерашнего дня неотвязно крутится мне в голове песенка группы "Ленинград", под которую так снисходительно-весело хохотали московские залы, – и на ее фоне то и дело беззвучно, самим текстом, низвергает евангельское: "Ты сказал"…

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