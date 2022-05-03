Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Пятрас Ауштравичюс. Он также объяснил, почему так происходило и какая страна принимала ключевые решения.

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Раньше все решала Германия, но ситуация резко изменилась. Возможно, услышали протестующих, требовавших полное эмбарго. Другие европолитики также выразили свое мнение, политики много прочитали в твиттере и Facebook, это тоже повлияло на смену риторики Брюсселя,

– говорит европарламентарий.

"Я надеюсь, что нефть – не последний ресурс, в отношении которого применяются санкции. Нужно говорить и о газе и ядерном топливе. Эти два энергоресурса должны быть в 7 или 8 пакете санкций и чем скорее, тем лучше", – утверждает Пятрас Ауштравичюс.

Почему Германия сменила риторику

Политик объясняет, что надо понимать, какая в ЕС демократия – избиратели и общество играют важную роль. Каждый из избирателей может прокомментировать любой тезис и это мнение учтут. Это ведь не кремлевская "демократия" – европейская настоящая.

Поэтому каждое сообщение или митинг имеют свой вклад в формирование решений. Все политические партии в Европе зависят от выборов, и эти выборы проходят постоянно, говорит Ауштравичюс.

Агрессия России против Украины и Европы – событие безумного значения, которое не оставило никого равнодушным,

– резюмирует литовский евродепутат.

Ранее Словакия и Венгрия заявили, что не будут отказываться от российской нефти и газа. Словакия объяснила это тем, что она очень зависима от них и не имеет выхода к морю для торговли. Венгрия же заняла пророссийскую позицию, частично это можно объяснить из-за президента – Виктора Орбана, являющегося другом Путина и уже 4 раз ставшего президентом Венгрии.

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