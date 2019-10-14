Сначала Крым, потом Донбасс: на админгранице с аннексированным полуостровом прошел пикет – фото
На пропускном пункте "Чонгар", который расположен на админгранице с аннексированным Россией Крымом, активисты 14 октября устроили пикет. Участники акции развернули возле въезда на полуостров баннеры с надписями "Сначала Крым, потом Донбасс", и "Крымчане, ждите Украину".
Фотографии с акции опубликовал в своем телеграмм-канале праворадикал Евгений Карась. По его мнению, формула Штайнмайера, которую украинская делегация подписала в Минске, все же касается Крыма.
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Он и другие активисты считают: в Крыму 25 апреля 2024-го года должны состояться свободные и честные выборы, так же, как и на всей территории Украины.
Выборы на Донбассе – сразу после выборов в Крыму. Все как и обещали на Западе все пять лет. Сначала Крым и выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса,
– считают активисты.
В свою очередь, Карась говорит: введение формулы Штайнмайера должно начинаться с полуострова.
"Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – пояснил цель пикета Карась.
Сначала Крым, потом Донбасс – лозунг акции / фото из соцсетей
Интересно, что после акции, на которой главным лозунгом было – "Сначала Крым", неизвестные смельчаки обрисовали улицы Севастополя такими же надписями.
На аннексированном полуострове появились надписи "Сначала Крым" / фото из соцсетей
Надпись в Севастополе / фото из соцсетей
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