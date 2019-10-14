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      Спершу Крим, тоді Донбас: на адмінмежі з анексованим півостровом пройшов пікет – фото

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      Спершу Крим, тоді Донбас: на адмінмежі з анексованим півостровом пройшов пікет – фото

      На пропускному пункті "Чонгар", що розташований на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом, активісти 14 жовтня влаштували пікет. Учасники акції розгорнули біля в’їзду на півострів банери з написами "Спочатку Крим, потім Донбасі", і "Кримчани, чекайте Україну".

      Світлини з акції оприлюднив у своєму телеграм-каналі праворадикал Євген Карась. На його думку, формула Штайнмаєра, яку українська делегація підписала у Мінську, таки стосується Криму.

      Цікаво: Кінцева мета РФ – зруйнувати Україну: чим може завершитися напруга навколо формули Штайнмаєра

      Він та інші активісти вважають: у Криму 25 квітня 2024-го року мають відбутися незалежні і чесні вибори, так само, як і на всій території України.

      Вибори на Донбасі – одразу після виборів в Криму. Усе як і обіцяли на Заході всі п'ять років. Спершу Крим і вибори з українськими партіями, спостерігачами та поліцією. Починати розмову треба не з Донбасу,
      – вважають активісти.

      Своєю чергою, Карась каже: введення формули Штайнмаєра повинна починатися з півострова.

      "Все починається з Криму і справжньої іноземної причини війни", – пояснив мету пікету Карась.

      протест пікет акція
      Спочатку Крим, тоді Донбас – гасло акції/ фото з соцмереж

      Цікаво, що після акції, на якій головним гаслом було – "Спочатку Крим", невідомі відчайдухи обмалювали вулиці Севастополя такими ж написами.

      Крим анексія Криму
      На анексованому півострові з'явились написи "Спочатку Крим"/ фото з соцмереж


      Напис у Севастополі/ фото з соцмереж

      blog_ava
      З'являлася все більша і більша віра, – Муженко розповів про перші успішні операції на Донбасі
      сьогодні
      5978
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Протести Новини Криму Анексія Криму
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