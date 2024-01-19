Военная потеряла ногу, когда взорвалась на вражеской мине. Сейчас она восстанавливается после ранения в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые".

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До полномасштабного вторжения Анастасия жила во Львове и воспитывала сына Ярему. Девушка работала администратором в салоне автосервиса. Но после 24 февраля Анастасия отправилась в ТРО, говорит – не смогла усидеть на месте. В составе 118 бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении.



"Феникс" подорвалась на мини / Фото UNBROKEN

В конце ноября, во время выполнения очередной боевой задачи, Настя случайно наступила на вражескую мину и взорвалась. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы.



Анастасия потеряла ногу на войне / Фото UNBROKEN

Анастасия сейчас проходит реабилитацию

Снайперша "Феникс" в прямом смысле "возродилась" после тяжелого ранения и преследует цель возвращения на фронт. Анастасия считает, что ее обязанность – это защищать будущее своего сына и своей страны.

Известно, что после ранения в центре, где лечится снайперша, ей сформировали культю. У Анастасии невысокая ампутация, поэтому специалисты центра дают благоприятный прогноз по протезированию.

"Пока рана заживает, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией в Центре. Пятилетний Ярема, которого с начала службы защитницы воспитывают ее родители, постоянно посещает маму", – сообщили в реабилитационном центре.

Снайперша будет воевать ради сына

Анастасия рассказала, что война ассоциируется у ее сына Яремы с войной. Он находится в относительно безопасном месте.

"Часто говорит, что боится вырасти, поехать в "Украину" и умереть. Я не хочу, чтобы он жил в таком постоянном страхе и содрогался от звука сирен. И потому должен гарантировать его безопасность и будущее", – признается Анастасия Савка.



Анастасия вместе с сыном Яремой / Фото UNBROKEN

И для этого Феникс говорит, что сделает все возможное: возродится после ранения, вернется на фронт и будет продолжать защищать будущее своего ребенка и своей страны.