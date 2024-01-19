Військова втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні. Зараз вона відновлюється після поранення у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

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До повномасштабного вторгнення, Анастасія жила у Львові та виховувала сина Ярему. Дівчина працювала адміністратором у са­лоні автосервісу. Та після 24 лютого Анастасія подалася в ТРО, каже – не змогла всидіти на місці. У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку.



"Фенікс" підірвалась на міні / Фото UNBROKEN

Наприкінці листопада, під час виконання чергового бойового завдання, Настя випадково наступила на ворожу міну і підірвалася. Уламки сильно пошкодили ліву ногу захисниці.



Анастасія втратила ногу на війні / Фото UNBROKEN

Анастасія наразі проходить реабілітацію

Снайперка "Фенікс" у прямому сенсі "відродилась" після тяжкого поранення і має на меті повернення на фронт. Анастасія вважає, що її обов'язок – це боронити майбутнє свого сина та своєї країни.

Відомо, що після поранення у центрі де лікується снайперка, їй сформували куксу. В Анастасії невисока ампутація, тому, спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо протезування.

"Поки рана гоїться, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією у Центрі. П'ятирічний Ярема, якого від початку служби захисниці виховують її батьки, постійно навідує маму", – повідомили у реабілітаційному центрі.

Снайперка воюватиме заради сина

Анастасія розповіла, що війна асоціюється у її сина Яреми з війною. Він у відносно безпечному місці.

"Часто каже, що боїться вирости, поїхати в "Україну" і померти. Я не хочу аби він жив в такому постійному страху та здригався від звуку сирен. І тому маю гарантувати його безпеку та майбутнє", – зізнається Анастасія Савка.



Анастасія разом із сином Яремою / Фото UNBROKEN

І для цього "Фенікс" каже, що зробить все можливе: відродиться після поранення, повернеться на фронт та продовжуватиме боронити майбутнє своєї дитини та своєї країни.