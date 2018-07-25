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Снайпер метким выстрелом ликвидировал двух боевиков на Донбассе: фото

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Украинский снайпер ликвидировал оккупантов на Донбассе
Украинский снайпер ликвидировал оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

Снайперы Вооруженных сил Украины ликвидировали двух пророссийских боевиков, которые пытались добраться до опорного пункта украинских военнослужащих.

Об этом сообщает военная Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что оккупанты собирались устроить диверсионную атаку, однако были вовремя замечены украинскими бойцами.

"Решили два придурка пройти незамеченными до нашего опорника. В их недалеких мозгах вырисовывается картина, где у них успешная диверсионная операция. И их можно понять, потому что у одного на голове модная приблуда от российских поставщиков ... батареи заряженные и кажется что жизнь удалась. Но не знали эти два черви, что бы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не знают. А в черных мешках оно им в принципе уже и не надо", – написала Руденко.

Украинский снайпер ликвидировал оккупантов на Донбассе

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины Оружие
Источник: 24 Канал
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