Снайпер влучним пострілом ліквідував двох бойовиків на Донбасі: фото

Снайпери Збройних сил України ліквідували двох проросійських бойовиків, які намагалися дістатися до опорного пункту українських військовослужбовців.

Про це повідомляє військова Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Український снайпер здійснив влучний постріл на Донбасі: з'явилося відео

Вона зауважила, що окупанти збиралися влаштувати диверсійну атаку, проте були вчасно помічені українськими бійцями.

"Вирішили два недоумки пройти непоміченими до нашого опорника. В їхніх недолугих мізках вимальовувалася картина, де у них успішна диверсійна операція. І їх можна зрозуміти,бо в одного на голові модна приблуда від расєйських постачальників ... батареї заряджені і здається "что жизнь удалась. Але не знали ці два хробаки, що б вони на себе не повісили, то в оптиці (від друзів з США) наших снайперів вони як новорічні ялинки. Не знали, і вже й не знають. А в чорних торбинках воно їм в принципі вже і не треба", – написала Руденко.



Український снайпер ліквідував окупантів на Донбасі