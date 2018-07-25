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Снайпер влучним пострілом ліквідував двох бойовиків на Донбасі: фото

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Український снайпер ліквідував окупантів на Донбасі
Український снайпер ліквідував окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Снайпери Збройних сил України ліквідували двох проросійських бойовиків, які намагалися дістатися до опорного пункту українських військовослужбовців.

Про це повідомляє військова Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зауважила, що окупанти збиралися влаштувати диверсійну атаку, проте були вчасно помічені українськими бійцями.

"Вирішили два недоумки пройти непоміченими до нашого опорника. В їхніх недолугих мізках вимальовувалася картина, де у них успішна диверсійна операція. І їх можна зрозуміти,бо в одного на голові модна приблуда від расєйських постачальників ... батареї заряджені і здається "что жизнь удалась. Але не знали ці два хробаки, що б вони на себе не повісили, то в оптиці (від друзів з США) наших снайперів вони як новорічні ялинки. Не знали, і вже й не знають. А в чорних торбинках воно їм в принципі вже і не треба", – написала Руденко.


Український снайпер ліквідував окупантів на Донбасі

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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