Видео работы украинских военных показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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Он уточнил, что видео было снято на бахмутском направлении.

"Работа группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Когда работает "Призрак", российский враг умирает. Так произошло и в этот раз", - подчеркнул Сырский.

Ранее Сырский показал видео, как снайпер с позывным "Альфа" с 1200 метров одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой "Призрак" охотился российский БПЛА, который также удалось сбить.

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