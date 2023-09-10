Видео работы украинских военных показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
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Он уточнил, что видео было снято на бахмутском направлении.
"Работа группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Когда работает "Призрак", российский враг умирает. Так произошло и в этот раз", - подчеркнул Сырский.
Ранее Сырский показал видео, как снайпер с позывным "Альфа" с 1200 метров одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой "Призрак" охотился российский БПЛА, который также удалось сбить.
Какая ситуация в Бахмуте
- 10 июля главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны лишили окупантов возможности выхода из города.
- 17 июля в Минобороны сообщили, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.
- 20 июля Сырский подчеркнул, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут Украине и "этим просто нельзя не воспользоваться".