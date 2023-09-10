Відео роботи українських військових показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
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Він уточнив, що відео зняли на бахмутському напрямку.
"Робота групи "Привид" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Коли працює "Привид", російський ворог помирає. Так сталося і цього разу", – наголосив Сирський.
Раніше Сирський показав відео, як снайпер з позивним "Альфа" з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою "Привид" полював російський БПЛА, який також вдалося збити.
Яка ситуація у Бахмуті
- 10 липня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що що українські військові взяли Бахмут під вогневий контроль. Сили оборони позбавили окупантів можливості виходу з міста.
- 17 липня в Міноборони поінформували, що українські захисники зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута.
- 20 липня Сирський наголосив, що наразі створено всі умови для того, щоб повернути Бахмут Україні й "цим просто не можна не скористатися".