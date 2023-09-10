Відео роботи українських військових показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Він уточнив, що відео зняли на бахмутському напрямку.

"Робота групи "Привид" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Коли працює "Привид", російський ворог помирає. Так сталося і цього разу", – наголосив Сирський.

Раніше Сирський показав відео, як снайпер з позивним "Альфа" з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою "Привид" полював російський БПЛА, який також вдалося збити.

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