Під час своєї поїздки Сирський також нагородив наших військових. Він подякував захисникам за зразкове виконання задач.
Зверніть увагу Росіяни хочуть прорвати оборону на Луганщині, під Бахмутом ЗСУ йдуть уперед, – Сирський
Сирський з'їздив на фронт
Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Він обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Сирський зазначив, що вони спланували подальші дії та ухвалили важливі рішення.
Також нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні. Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їх техніку, повертаємо під контроль нашу землю,
– наголосив генерал-полковник.
Сирський на фронті: дивіться відео
Інші важливі візити Сирського
- Нагадаємо, що нещодавно Олександр Сирський відвідав бійців на лінії фронту. Зокрема, він обговорив ситуацію на Сході та нагородив воїнів. Окремо командувач обговорив ускладнення обстановки на Куп'янському напрямку. Сирський повідомив, що під час візиту прийняв ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.
- 8 серпня стало відомо, що Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку. Він разом із командирами обговорив рішення та дії в районі бойових дій.
- Окрім цього, Олександр Сирський їздив на Бахмутський напрямок. Генерал-полковник разом з командирами ухвалив низку важливих рішень. Він розповів, що з командирами ухвалили низку необхідних рішень, які спрямовані на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику.
- Також Сирський поспілкувався із захисниками східного фронту та вручив їм подарункові відзнаки. Під час спілкування з військовими генерал-полковник сказав, що, попри всі прогнози, наші воїни продовжують знищувати ПВК "Вагнера" та інші найбільш боєздатні підрозділи ворога.