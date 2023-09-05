Під час своєї поїздки Сирський також нагородив наших військових. Він подякував захисникам за зразкове виконання задач.

Зверніть увагу Росіяни хочуть прорвати оборону на Луганщині, під Бахмутом ЗСУ йдуть уперед, – Сирський

Сирський з'їздив на фронт

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Він обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Сирський зазначив, що вони спланували подальші дії та ухвалили важливі рішення.

Також нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні. Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їх техніку, повертаємо під контроль нашу землю,

– наголосив генерал-полковник.

Сирський на фронті: дивіться відео

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