Во время своей поездки Сырский также наградил наших военных. Он поблагодарил защитников за примерное выполнение задач.

Обратите внимание Россияне хотят прорвать оборону на Луганщине, под Бахмутом ВСУ идут вперед, – Сырский

Сырский съездил на фронт

Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Сырский отметил, что они спланировали дальнейшие действия и приняли важные решения.

Также наградил наших военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач. Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю,

– подчеркнул генерал-полковник.

Сырский на фронте: смотрите видео

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