Во время своей поездки Сырский также наградил наших военных. Он поблагодарил защитников за примерное выполнение задач.
Обратите внимание Россияне хотят прорвать оборону на Луганщине, под Бахмутом ВСУ идут вперед, – Сырский
Сырский съездил на фронт
Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Сырский отметил, что они спланировали дальнейшие действия и приняли важные решения.
Также наградил наших военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач. Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю,
– подчеркнул генерал-полковник.
Сырский на фронте: смотрите видео
Другие важные визиты Сырского
- Напомним, что недавно Александр Сырский посетил бойцов на линии фронта. В частности, он обсудил ситуацию на Востоке и наградил воинов. Отдельно командующий обсудил усложнение обстановки на Купянском направлении. Сырский сообщил, что во время визита принял ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны.
- 8 августа стало известно, что Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении. Он вместе с командирами обсудил решения и действия в районе боевых действий.
- Кроме этого, Александр Сырский ездил на Бахмутское направление. Генерал-полковник вместе с командирами принял ряд важных решений. Он рассказал, что с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.
- Также Сырский пообщался с защитниками восточного фронта и вручил подарочные подарки. Во время общения с военными генерал-полковник сказал, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать ЧВК "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения врага.