Страна была обвинена в торможении планов Евросоюза по пополнению запасов снарядов для артиллерии в Украине. Как отмечают журналисты, она требует, чтобы соответствующие боеприпасы производились внутри блока.
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Франция стремится к выгодам для ЕС
Официальный Париж стремился получить гарантии по соглашению о совместной закупке вооружения на 2 миллиарда евро. Он заинтересован в том, чтобы эти средства получили компании, базирующиеся на территории Евросоюза.
Соответствующее требование, рассказывают журналисты, прозвучало во время переговоров о новой схеме под руководством Брюсселя. Она предполагает покупку миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины, чтобы пополнить наши арсеналы.
Согласно этой схеме, страны-члены получат денежные стимулы для централизации и координации закупок между собой в надежде разместить достаточно большие заказы, чтобы убедить производителей вооружений увеличить объемы производства.
– говорят в издании.
Между тем, чиновники из Франции убеждены, что доступ к прибыльным контрактам должны получить только оборонные компании внутри ЕС.
Многие страны-члены выразили отличное от Франции мнение. Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно допустить компании из стран, не являющихся членами ЕС, к участию в программе,
– подчеркнул один из дипломатов ЕС.
Европейский источник отмечает, что у Парижа несколько иные приоритеты. Вместо поддержки Украины говорится о желании вложить средства в собственную промышленность.
Боятся допуска турецких фирм
Предложение Франции поддержали Греция и Кипр, говорят источники журналистов. Они также не хотели бы, чтобы в схеме закупок принимали участие страны, не являющиеся членами ЕС. Говорится прежде всего о Турции, чьи компании гипотетически могли бы участвовать в тендерах, будь у них такая возможность.
В то же время заметим, что исключение может быть сделано для Норвегии. Это государство – член Европейского оборонного агентства. А именно оно будет заниматься координированием закупок.