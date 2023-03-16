Страна была обвинена в торможении планов Евросоюза по пополнению запасов снарядов для артиллерии в Украине. Как отмечают журналисты, она требует, чтобы соответствующие боеприпасы производились внутри блока.

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Франция стремится к выгодам для ЕС

Официальный Париж стремился получить гарантии по соглашению о совместной закупке вооружения на 2 миллиарда евро. Он заинтересован в том, чтобы эти средства получили компании, базирующиеся на территории Евросоюза.

Соответствующее требование, рассказывают журналисты, прозвучало во время переговоров о новой схеме под руководством Брюсселя. Она предполагает покупку миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины, чтобы пополнить наши арсеналы.

Согласно этой схеме, страны-члены получат денежные стимулы для централизации и координации закупок между собой в надежде разместить достаточно большие заказы, чтобы убедить производителей вооружений увеличить объемы производства.

– говорят в издании.

Между тем, чиновники из Франции убеждены, что доступ к прибыльным контрактам должны получить только оборонные компании внутри ЕС.

Многие страны-члены выразили отличное от Франции мнение. Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно допустить компании из стран, не являющихся членами ЕС, к участию в программе,

– подчеркнул один из дипломатов ЕС.

Европейский источник отмечает, что у Парижа несколько иные приоритеты. Вместо поддержки Украины говорится о желании вложить средства в собственную промышленность.

Стоит внимания! Министр обороны Алексей Резников заявил во время встречи со своими коллегами, что нашему государству необходимо не менее 100 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра в месяц. Это позволит снизить дефицит на поле боя.

Боятся допуска турецких фирм

Предложение Франции поддержали Греция и Кипр, говорят источники журналистов. Они также не хотели бы, чтобы в схеме закупок принимали участие страны, не являющиеся членами ЕС. Говорится прежде всего о Турции, чьи компании гипотетически могли бы участвовать в тендерах, будь у них такая возможность.

В то же время заметим, что исключение может быть сделано для Норвегии. Это государство – член Европейского оборонного агентства. А именно оно будет заниматься координированием закупок.