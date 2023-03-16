Країну звинуватили в гальмуванні планів Євросоюзу з поповнення запасів снарядів для артилерії в Україні. Як зазначають журналісти, вона вимагає, щоб відповідні боєприпаси вироблялися всередині блоку.

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Франція прагне вигоди для ЄС

Офіційний Париж прагнув отримати гарантії щодо угоди про спільну закупівлю озброєння на 2 мільярди євро. Він зацікавлений у тому, щоб ці кошти отримали компанії, які базуються на території Євросоюзу.

Відповідна вимога, розповідають журналісти, пролунала під час переговорів про нову схему під керівництвом Брюсселя. Вона передбачає покупку мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів для України, щоб поповнити наші арсенали.

Згідно з цією схемою, країни-члени отримають грошові стимули для централізації і координації закупівель між собою в надії розмістити достатньо великі замовлення, щоб переконати виробників озброєнь збільшити обсяги виробництва,

– кажуть у виданні.

Тим часом урядовці з Франції переконані, що доступ до прибуткових контрактів мають отримати лише оборонні компанії всередині ЄС.

Багато країн-членів ЄС висловили відмінну від Франції думку. Якщо ми хочемо діяти негайно, а це необхідно, дуже важливо допустити компанії з країн, що не є членами ЄС, до участі в програмі,

– наголосив один з дипломатів ЄС.

Європейське джерело наголошує, що в Парижа дещо інші пріоритети. Замість підтримки України мовиться про бажання вкласти кошти у власну промисловість.

Варте уваги! Міністр оборони Олексій Резніков заявив під час зустрічі зі своїми колегами, що нашій державі необхідно щонайменше 100 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру на місяць. Це дозволить зменшити дефіцит на полі бою.

Бояться допуску турецьких фірм

Пропозицію Франції підтримали Греція та Кіпр, розповідають джерела журналістів. Вони також не хотіли б, щоб у схемі закупівель брали участь країни, які не є членами ЄС. Мовиться передовсім про Туреччину, чиї компанії гіпотетично могли б брати участь у тендерах, якби у них така можливість була.

Водночас зауважимо, що виняток можуть зробити для Норвегії. Ця держава – член Європейського оборонного агентства. А саме воно займатиметься координуванням закупівлі.