Спасатели Винницкой области нашли взрывоопасные предметы в парке. Оружие было времен Второй мировой войны.

В общем специалисты изъяли более 600 снарядов. Об опасной находке сообщили в ГСЧС Винницкой области.

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Накануне пиротехники обследовали парковую зону в селе Спичинцы Погребищенского района. Сперва они заметили 300 боеприпасов. В целом нашли 628 единиц. Среди них:

414 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров;

213 артснарядов калибра 76 миллиметров,

минометную мину калибра 82 миллиметра.

Часть из них – 114 боеприпасов – уже обезвредили 6 июня 2020 года. Остальные планируют в воскресенье, 7 июня.



Нашли более 600 снарядов / Фото ГСЧС



Взрывоопасные предметы времен Второй мировой / Фото ГСЧС



В Винницкой области нашли оружие со Второй мировой / Фото ГСЧС

К слову. Село Спичинцы известно тем, что там расположен дворец Собанских. Он был построен еще в 19 веке. Парк вокруг поместья в конце 20 века получил статус объекта природно-заповедного фонда.