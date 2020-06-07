Рятувальники Вінниччини знайшли вибухонебезпечні предмети в парку. Зброя була часів Другої світової війни.

Загалом спеціалісти вилучили понад 600 снарядів. Про небезпечну знахідку повідомили в ДСНС Вінницької області.

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Напередодні піротехніки обстежили паркову зону в селі Спичинці Погребищенського району. Спершу вони помітили 300 боєприпасів. Усього знайшли 628 одиниць. Серед них:

414 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів;

213 артснарядів калібру 76 міліметрів,

мінометну міну калібру 82 міліметри.

Частину з них – 114 боєприпасів – уже знешкодили 6 червня 2020 року. Решту планують у неділю, 7 червня.



Знайшли понад 600 снарядів / Фото ДСНС



Вибухонебезпечні предмети часів Другої світововї / Фото ДСНС



На Вінничині знайшли зброю / Фото ДСНС

До слова. Село Спичинці відоме тим, що там розташований палац Собанських. Він побудований ще в 19 століття. Парк навколо маєтку наприкінці 20 століття отримав статус об'єкта природно-заповідного фонду.